فودكس تستعرض منتجاتها في مجال تكنولوجيا الطلبات الذاتية

كشفت فودكس، المنصة المتخصصة في مجال تكنولوجيا ادارة المطاعم والمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن حزمة جديدة من خدمات التكنولوجيا المالية خلال الدورة الافتتاحية من فعالية فودكس السنوية للمنتجات – آفاق غير محدودة 2022.

واستعرضت فودكس خلال عرض فيلم قصير حضره 450 ضيفاً أحدث منتجاتها المبتكرة وكيفية تأثيرها على مستقبل قطاع المطاعم.

كما أعلنت عن تطويرها نظاماً شاملاً نموذجياً ومدعوماً بأدوات سهلة الاستخدام وتقنية المدفوعات، لمساعدة أصحاب المطاعم في القطاع على تنمية أعمالهم بسلاسة وتحقيق الحرية المالية بشكل أسرع، بالاعتماد على تجربة تكنولوجية مستقلة ومتطورة.

وتزود حزمة فودكس الجديدة من خدمات التكنولوجيا المالية أصحاب المطاعم في القطاع بحلول الطلب والدفع الذاتي، لتمكينهم من تسيير عملياتهم بسلاسة وكفاءة عالية ما يساعدهم على تسريع وتيرة نمو أعمالهم بشكل مستدام.

وبالمناسبة قال أحمد الزيني، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة فودكس: “يأتي الكشف عن الحزمة الجديدة عقب الاستحواذ الاستراتيجي على شركة POSRocket، وبعد النجاح الكبير في الجولة التمويلية الثالثة الأضخم في قطاع البرمجيات المقدمة كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليساهم في ترسيخ مكانتنا الرائدة في القطاع، على الصعيد المحلي في المملكة العربية السعودية، والإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعالمي أيضاً.

وأضاف: “نحن سعداء بنجاحنا في تسريع وتيرة تطوير خدماتنا التقنية الشاملة بالاستفادة من استثماراتنا الأخيرة، ما يساهم في ترسيخ دعمنا لرواد الأعمال ومالكي المطاعم في قطاع المطاعم. نود أن نعبر عن امتناننا لجميع عملائنا على ثقتهم القيّمة في فودكس كشريك للتنمية والتوسع، ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق جميع أهدافهم”.

وتساعد الحزمة الجديدة من منتجات الطلب الذاتي و المدفوعات أصحاب المطاعم وشركاء فودكس في القطاع على زيادة مبيعاتهم وتحسين كفاءة عملياتهم.

وتم خلال الفعالية الكشف عن حزمة منتجات تقدم خدمات متنوعة من الطلب الذاتي عبر الإنترنت، وتشمل كلّاً من: فودكس وان، وفودكس اونلاين، وفودكس لأجهزة الطلب الذاتي، وغيرها ما يجعل فودكس المنصة الأكثر تكاملاً في مجال برمجيات ادارة المطاعم المقدمة كخدمة في الشرق الأوسط.

وحصلت فودكس على ترخيص رسمي من البنك المركزي السعودي (ساما) كشركة تكنولوجيا مالية، وهي تقدم خدماتها لجميع فئات قطاع المأكولات والمشروبات، من المطاعم التقليدية والمقاهي ومطاعم الوجبات السريعة والمخابز وشاحنات الطعام إلى المطابخ السحابية.

ونجحت الشركة منذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 5 مليارات طلب عبر منصتها.