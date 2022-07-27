فنتك تختتم برنامجها السنوي الثاني

قدم مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد” “الشريك الداعم لبرنامج “مسرعة فنتك” منحا مالية لثلاث من شركات التقنية المالية المشاركة، حصلت بموجبه على منحة مالية قيمتها 50 ألف ريال لكل منها، إضافة إلى خدمات حاضنة الأعمال التي تقدمها “واعد”، ودعمها للشركات المشاركة خلال تقديمهم على فرص الاستثمار، الجدير بالذكر أن مركز “واعد” أسس لتسريع نمو الشركات الرائدة في المملكة من خلال الاستثمار في القطاعات ذات النسب الأعلى في إحداث النمو والتقدم في منظومة ريادة الأعمال المحلية، كقطاع التقنية المالية وقطاع التقنيات العميقة. واختتمت فنتك السعودية الثلاثاء، برنامج “مُسرعة فنتك” في نسخته الثانية بمعرض قدمت فيه 21 من شركات التقنية المالية المشاركة في النسختين الأولى والثانية، منتجاتها المُبتكرة أمام ضيوف الحفل من المستثمرين والبنوك والشركاء المحتملين..

وتعد فنتك إحدى مبادرات البنك المركزي السعودي، بالشراكة مع هيئة السوق المالية، وتعنى بتحفيز قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك في كلمة ألقاها بالمناسبة أن دور شركات التقنية المالية الناشئة لا يقتصر على تقديم الخدمات المالية بطرق مبتكرة وحديثة، بل يمتد إلى دعم حركة الاقتصاد بمختلف مجالاته، مؤكداً سعيه في تطوير هذا القطاع في ظل الإستراتيجية الوطنية الطموحة التي أعلنها مؤخرًا سمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، وتحت رعاية برنامج تطوير القطاع المالي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- تحقيقًا لتطلعات القيادة لتكون المملكة موطنًا للتقنية المالية.

شهد الحفل الختامي لبرنامج #مسرعة_فنتك حضورًا خاصًا من رؤساء تنفيذيين لبنوك وشركات مالية واستثمارية، ورواد أعمال وشخصيات مؤثرة في قطاع #التقنية_المالية pic.twitter.com/2zxWhzHWZO — فنتك السعودية (@FintechSaudi) July 26, 2022

بدوره أشار رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز إلى أن قطاع التقنية المالية أصبح هو القطاع الأول في استثمارات رأس المال الجريء في المملكة من حيث عدد الصفقات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون المملكة رائدة في القطاع المالي ومواكبة للثورة التقنية المتسارعة في السوق المالية، عبر بناء أطر تنظيمية تستقطب نماذج أعمال ابتكارية وتقنيات ناشئة لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة نحو تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحفيز البيئة التقنية المالية من خلال تطوير البنية الأساسية ودعم رواد الأعمال.

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