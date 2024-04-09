أمل جديد لمن فقدوا أصواتهم.. ابتكار علمي جديد

إعادة النطق للأحبال الصوتية التي تضررت، ولمن فقدوا أصواتهم، لم تعد حلما بعيد المنال بفضل جهاز لاصق يستعين بالذكاء الاصطناعي.

توصل العلماء إلى ابتكار عبارة عن قطعة مربعة من المطاط لا تتعدى مساحتها 6 سنتيمترات مربعة تقريبا، يمكنها مساعدة من تضررت أحبالهم الصوتية أو يعانون صعوبة في الكلام بعد جراحات سرطان الحنجرة على استعادة أصواتهم، حسبما ذكرت الدراسة التي نشرتها نيتشر كوميونيكيشنز.

لكن كيف يساعد الجهاز من فقدوا أصواتهم؟

يعمل هذا الجهاز اللاصق الذي ابتكره مهندسون حيويون بجامعة كاليفورنيا عن طريق وضعه على الجلد خارج الحلق، ويستخدم نظامه الكهربي الحيوي تقنيات تعلم الآلة لتحويل حركة عضلات الحنجرة التي تحدث حين يحاول المستخدم التحدث دون صوت إلى إشارات، ومن ثم ترجمتها إلى كلام مسموع.

وتمكن المشاركون في الدراسة من نطق 5 جمل، منها “مرحبا ريتشل، كيف حالك اليوم؟”، و”أنا أحبك”، بدقة تصل إلى 95% تقريبا، طبقا للتقرير الذي نشرته الجامعة.

وتصلح هذه القطعة الرقيقة للاستخدام أثناء التنقل، فهي خفيفة ولا تحتاج إلى جراحة، ومصممة لإعادة الاستخدام بفضل تطابق وجهيها حيويا.

ويتيح الجهاز للمرضى الذين فقدوا أصواتهم، بعد عمليات الجراحة، أوعلاجات الصوت، التي تحتاج إلى إراحة الصوت، وفترات نقاهة طويلة، لاستمرار التواصل.

الجهاز يحتاج إلى تعديلات مهمة

لكن لا يزال الجهاز يحتاج إلى تعديلات مهمة رغم شموله مجموعات سكانية مختلفة، نظرا لأن اضطرابات الصوت تصيب 30% من البشر في حياتهم تقريبا.

لذلك يعمل الأستاذ المساعد في الهندسة الحيوية بجامعة كاليفورنيا تشون تشين، والمسؤول عن تطوير الجهاز، على تحسين قدراته اللغوية عن طريق تكرار عمليات التعلم الآلي، والتخطيط لإجراء تجارب تشمل من يعانون اضطرابات النطق.