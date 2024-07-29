فرنسا تعاني من انقطاع الإنترنت بعد تلف كابلات والاشتباه بأعمال تخريب

أفادت تقارير بإنقطاع كابلات الألياف الضوئية مما تسبب بانقطاع الإنترنت عن مناطق فرنسية، بحسب ما أكده موقع نتبلوك لرصد أعطال الإنترنت. وأفاد الموقع على منصة إكس أن بيانات الشبكة تظهر انقطاعات لدى العديد من مزودي الإنترنت في فرنسا وسط تقارير عن حملة تخريب للألياف الضوئية تستهدف البنية التحتية للاتصالات خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وذكرت بلومبرغ أن خطوط الألياف الضوئية التي تديرها شركة الاتصالات SFR تم قطعها خلال ساعات الليل. وتعطلت حركة الإنترنت في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد وتم إعادة توجيهها منذ ذلك الحين.

صرح مكتب المدعي العام في باريس لفرانس إنفو أنه يعتزم التحقيق في الأمر. وفي يوم الجمعة، تسببت أعمال التخريب التي طالت العديد من خطوط القطارات عالية السرعة في حالة من الفوضى في المحطات، قبل ساعات فقط من حفل افتتاح الألعاب الأولمبية. كما جاء هذا الهجوم الأخير على شبكة الألياف الضوئية في أعقاب تدمير برج للهاتف المحمول في سان أورينس دي جيمفيل (هوت غارون)، مما ترك الآلاف بدون اتصال في 24 يوليو. وأعلنت جماعة فوضوية (اسمها نو جو ‘No JO’ (No Olympics)) مسؤوليتها عن هذا الهجوم، الذي قالت إنه كان احتجاجًا على الألعاب الأولمبية في باريس.