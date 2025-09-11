فانزات: منظومة ذكية تعيد تعريف التسويق عبر المؤثرين

تحدث محرر أريبيان بزنس مع الدكتور أحمد طه مؤسس فانزات وهي منصة متكاملة لإدارة التسويق عبر المؤثرين، مبنية على الذكاء الاصطناعي، تطمح لخلق نظام بيئي مفتوح ينظم السوق ويضمن الشفافية والنمو لكل من المؤثرين والعلامات التجارية، للاستفسار عن ما تقدمه المنصة وما يميزها عن غيرها وكيفية اعتمادها على الذكاء الاصطناعي.

ما هي منصة فانزات Fanzat وما هو دور الذكاء الاصطناعي فيها؟

منصة فانزات منظومة متكاملة للتسويق عبر المؤثرين، تخدم المؤثرين بجميع مستوياتهم من المايكرو حتى الماكرو، وتوفر لهم رحلة مهنية متكاملة. تعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي بشكل محوري، بدءًا من تحليل البيانات وإدارة ملفات دقيقة للمؤثرين والشركات، وصولًا لدعم صناعة وتطوير المحتوى. بهذا تصبح أداة ذكية تمكّن العلامات التجارية من اختيار المؤثر بدقة وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار، وفي نفس الوقت تساعد المؤثرين على النمو المستدام وبناء علاماتهم الشخصية.

ما المكاسب التي تحققها المنصة للمؤثرين والعلامات التجارية؟

نؤمن للمؤثرين مزايا كبيرة منها رحلة منظمة تبدأ من البدايات حتى الاحتراف، وأدوات تحليل متقدمة لأداء المحتوى والجمهور. فضلا عن فرص تعاون مع علامات تجارية عالمية ، إلى جانب بناء الهوية الرقمية كـ “براند شخصي”. كما نضمن استدامة مهنية تضعهم كشركاء حقيقيين في الصناعة.

أما للشركات والعلامات التجارية، فهي منصة شاملة لإدارة كل العملية في مكان واحد، فهي توفراختيار دقيق للمؤثر المناسب باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما نضمن شفافية وبيانات موثوقة لقياس النتائج. وهناك بفضل المنصةتعظيم العائد التسويقي وبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد، مع سهولة التوسع إلى أسواق مختلفة عالميًا.

ما أبرز العقبات التي تواجهكم حاليًا؟

المجال لا يزال ناشئًا ويشهد تحولات سريعة، مع غياب معايير موحدة عالميًا. هناك تحديات قانونية تتعلق بترخيص وضبط القطاع، لكن دولًا مثل الإمارات والسعودية قطعت خطوات متقدمة في تنظيم المهنة. إضافة لذلك، التحديات التشغيلية تتمثل في تطويع الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، والتمويل والتوسع. ورغم ذلك فقد طورت فانزات بنية تكنولوجية قوية وأقامت شراكات إعلامية واستراتيجية تجعلها في موقع متقدم.

كيف تم تمويل المنصة عند التأسيس؟

البداية كانت بالاعتماد على التمويل الذاتي من المؤسس د. أحمد طه، مستفيدًا من خبرته في إدارة شركات تسويق رقمي. ثم مع تطور العمل، أصبحت المنصة مستعدة لفتح الباب لاحقًا للشراكات والاستثمارات الاستراتيجية.

هل التخطيط لجولات تمويل مستقبلية جزء من استراتيجيتكم؟

نعم، التمويل مسار مستمر وليس حدثًا عابرًا. نسعى لجذب شركاء استراتيجيين يساهمون بالتمويل والخبرة والشبكات. دخول استثمارات جديدة لن يغير المسار الأساسي للمنصة بل سيسرع نموها ويوسع نطاقها عالميًا، خاصة مع اعتماد أفضل الممارسات الإدارية واستقلالية الملكية عن الإدارة.

ما التحديات المالية التي واجهتموها في البداية؟

أكبرها كان توفير تمويل لأبحاث وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع استهداف سوق عالمي من البداية. لذلك نعمل حاليًا على إيجاد مستثمر استراتيجي يضمن استقرار التمويل ويدعم الجولات الاستثمارية القادمة، إذ نؤمن أن النجاح يبنى على شراكات قوية.

كيف تديرون التوازن بين الإنفاق على التطوير مقابل تحقيق الأرباح؟

الأولوية للتطوير وبناء منتج قوي، مع تخصيص الجزء الأكبر من الموارد لتقوية التكنولوجيا وتجربة المستخدم. في المقابل، يتم استثمار موازٍ في النمو الذكي وبناء شراكات. الأرباح تأتي بمنهج تدريجي عبر نماذج أعمال متعددة تشمل الإعلانات، الاشتراكات، التجارة الاجتماعية، والرعايات. القيمة الاستراتيجية تكمن أيضًا في ارتفاع قيمة الأصل الرقمي نفسه كمنصة، بغض النظر عن الإيرادات المباشرة.

كيف ترون مستقبل سوق المؤثرين عالميًا؟

السوق ينمو بقوة ولم يعد “ترند” بل ركيزة أساسية في التسويق ليصل إنفاقه قريبًا إلى 40–48 مليار دولار. أما “اقتصاد المبدعين” ككل فقد يصل إلى 480 مليار دولار في 2027.

الاتجاهات الداعمة لذلك:

• تحوّل الشركات إلى المؤثرين بدل الإعلانات التقليدية.

• فاعلية النانو/مايكرو مؤثرين بتكلفة أقل ومصداقية أعلى.

• دخول الذكاء الاصطناعي لقياس الأداء بدقة وربط الإنفاق بمبيعات حقيقية.

• الفرص العالمية غير المحدودة لأن السوق لا مركزي ويمكن منصات مثل فانزات قيادة التوسع فيها.

كيف تقيمون الطبيعة التنافسية للسوق؟

يوجد لاعبين مثل AspireIQ وUpfluence وTagger Media، إضافة إلى أسواق مغلقة تديرها شركات كبرى مثل Meta وTikTok. معظمهم يعمل كوكالات أو بنظام مغلق.

فانزات تتميز عبر:

• منصة مفتوحة لا تفرض قيودًا على المؤثرين.

• خبرة تمتد مع المؤثر منذ أول متابع حتى الاحتراف.

• إتاحة فرص للجميع حتى أصحاب متابع واحد.

• نماذج عمل متعددة ومتنوعة لتحقيق إيرادات.

• الذكاء الاصطناعي في تحليل وقياس المحتوى والتفاعل.

• الشفافية الكاملة بنتائج لحظية.

• تطوير دائم للأدوات والخصائص.

كيف تتعاملون مع تغير سلوك المستخدمين والتحولات الرقمية؟

نعتمد على بنية مرنة تسمح بتكيّف سريع مع ظهور منصات جديدة مثل TikTok أو Reels أو البث المباشر. الذكاء الاصطناعي يرصد سلوك المستخدمين لحظيًا لتحويله إلى رؤى عمليّة، كما نواكب الاتجاه نحو نماذج إيرادات جديدة مثل التجارة الاجتماعية والمنتجات الرقمية. نتابع أيضًا التشريعات المتغيرة ونبني حلولًا تستبق السوق. فلسفتنا: نصنع التغير بدل أن ننتظره.

ما دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز المنصة؟

التكنولوجيا هي العمود الفقري للمنصة.

• تحليليًا: تحليل بيانات المؤثرين والجمهور بدقة واستخدام خوارزميات للتنبؤ بالنتائج وتحسين الحملات لحظيًا.

• توليديًا: تطوير أدوات لاقتراح أفضل المحتويات والاستراتيجيات وابتكار حلول باستخدام الذكاء التوليدي.

كما تسهم في ابتكار نماذج إيرادات جديدة ورفع مستوى الشفافية، مما يحقق قيمة مضاعفة للمؤثرين والشركات والمنصة كسوق.

ما هي استراتيجيتكم لبناء الثقة مع المؤثرين والمستخدمين؟

الثقة تقوم على ثلاث ركائز، أولها الشفافية، أي نتائج واضحة ولحظية بلا تلاعب، وثانيها الحرية، أي أن المؤثر يدير مساره المهني دون وصاية، والمنصة ليست وكالة متحكمة. وثالثاًحماية الحقوق، مع تنويع مصادر الدخل للمؤثرين ليضمنوا استدامة مالية. إضافة إلى ذلك، هناك مجتمع تفاعلي مفتوح مع المؤثرين لتطوير المنصة باستمرار بناءً على ملاحظاتهم. التكنولوجيا تلعب دورًا داعمًا لا قيدًا، فنحن نراها شريكًا يعزز التأثير والشفافية ويخدم الإنسان قبل أي شيء.

كيف تضمنون الشفافية في التعامل مع البيانات؟

نطبّق أعلى معايير حماية البيانات مثل القانون الأوروبي للخصوصية (GDPR) ونوفّر لوحات بيانات لحظية تعكس الواقع بدقة، ما يتيح للمعلنين والمؤثرين متابعة النتائج لحظة بلحظة. كما نؤمن بأن الشفافية ثقافة مؤسسية وليست مجرد خاصية تقنية، لذا نحافظ على قنوات اتصال مفتوحة وصريحة مع شركائنا لضمان التوازن بين حماية الخصوصية ووضوح المعلومات.

ما آلياتكم لإدارة النزاعات أو الشكاوى؟

نعمل على بناء منظومة شكاوى متعددة المستويات، تبدأ من دعم سريع عبر المنصة، مرورًا بدور وساطة موضوعية وشفافة، وصولًا إلى التحكيم أو المكاتب القانونية عند الحاجة. كما ندرس وضع عقود ذكية مسبقة لتقليل فرص النزاعات، ما يجعل المنصة بيئة آمنة تشجع على استمرار التعاون الاستراتيجي بين المؤثرين والعلامات التجارية.