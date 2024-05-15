غوغل I/O هذا العام.. ما الذي تتوقعه من عملاق التكنولوجيا؟

تستعد غوغل للكشف عن العديد من الإعلانات الكبيرة ومنتجات جديدة مميزة خلال أكبر حدث لها هذا العام، الذي سيعقد الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتضمن مؤتمر غوغل I/O للمطورين، الذي سيعقد في كاليفورنيا، تحديثات للبحث والخرائط ونظام التشغيل “أندرويد“، إلا أن أكبر التركيز سيكون على الذكاء الاصطناعي.

غوغل I/O والذكاء الاصطناعي

ويمكن أن يتضمن التكامل المستمر للذكاء الاصطناعي التوليدي في منتجاتها الأساسية طرقًا جديدة للبحث في الإنترنت باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وقد تطلق مساعدًا رقميًا جديدًا لمنافسة Siri من أبل.

وقال ليو غيبي، المحلل الرئيسي في CSS Insights، لموقع “إندبندنت”: “سيكون الذكاء الاصطناعي المحور الرئيسي لمؤتمر غوغل I/O، ونتوقع تحديثات جديدة تركز على كيفية جعل منصة Gemini أكثر تكاملًا في جميع المجالات”.

وأضاف: “ستتجه جميع الأنظار نحو كيفية دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في الأجهزة، خاصة الهواتف الذكية.. ونتوقع أن تكون الأخبار المتعلقة بنموذج Gemini Nano أكثر قوة”.

وفيما يتعلق بالشائعات حول المساعد الرقمي الجديد، يتوقع الخبراء أن يكون مجهزًا بقدرات متعددة الوسائط، مما يعني أنه سيتمكن من التفاعل مع العالم من حوله عبر النصوص والصور والصوت.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من كشف OpenAI عن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، GPT-4o، التي تمتلك القدرة على الرؤية والسمع والتحدث.

ومن المحتمل أن تتضمن الكلمة الرئيسية للحدث الإطلاق الرسمي لنظام تشغيل الهاتف المحمول الجديد: “أندرويد 15”. كما تم الكشف أيضًا عن إصدارات جديدة من Android TV وAndroid Auto ونظام تشغيل الأجهزة القابلة للارتداء Wear OS.

قامت Google بمعاينة الحدث من خلال الادعاء بأنه سيوفر الفرصة “لاكتشاف كيف نعزز مهمتنا لتنظيم المعلومات حول العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميًا”.