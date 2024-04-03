أزمة “غوغل” الجديدة.. انتهاكات “التصفح المتخفي” فيGoogle Chrome تنكشف

إذا كنت لا تزال تعتقد أن وضع “التصفح المتخفي” في متصفح غوغل، “Google Chrome”، هو وسيلة جيدة لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت، فهذا هو الوقت المناسب للتوقف.

غوغل “Google“، قبلت مؤخرا بتسوية قانونية جديدة تلتزم على إثرها بمسح “مليارات السجلات من البيانات” التي جمعتها من المستخدمين خلال تفعيلهم لوضع التصفح المتخفي على تطبيق “Google Chrome”، وذلك وفقًا للوثائق المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الإثنين.

تفاصيل انتهاكات غوغل

ويسلط هذا الاتفاق الضوء على الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها عملاق التكنولوجيا “Google”، فيما يخص حماية بيانات مستخدمي المتصفح الشهير، وفق ما ذكره تقرير “وايرد”.

وتتوج الاتفاقية، وهي جزء من تسوية في دعوى قضائية جماعية تم رفعها في عام 2020، سنوات من الإفصاحات حول ممارسات “غوغل”، التي سلطت الضوء على كمية البيانات التي يسحبها عملاق التكنولوجيا من مستخدميه، حتى عندما يكونون في وضع التصفح المتخفي.

ميزة “التصفح المتخفي” في “Google Chrome”

منذ عام 2008، وتعد ميزة “التصفح المتخفي” في متصفح “Google Chrome”، أحد أهم عناصر متصفح “Google Chrome”، خاصة وأنها توفر خدمة تصفح الإنترنت دون الاحتفاظ بسجل الصفحات التي يزورها المستخدمون، ومنذ عام 2020 تواجه الشركة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار بتهمة تخزين هذه البيانات.

ويقول منتقدو وضع التصفح الخفي إن الحماية التي يقدمها، في أفضل الأحوال، تفشل في مواجهة المراقبة التجارية المتطورة التي يتعرض لها معظم المستخدمين اليوم.

أبرز نتائج التسوية

من المنتظر أن تحذف غوغل، جميع البيانات التي خزنتها لمستخدمي وضع التصفح المتخفي، بما فيها بيانات “التصفح الخاص” القديمة، ولكن لا يزال الحد الكامل لعملية الحذف غامضا نتيجة سرية مستندات الدعوى.

ووفق الاتفاقية، فإن “Google”، ملتزمة بإعادة هيكلة تجربة التصفح المتخفي، مع إعلام المستخدمين بأن الشركة تجمع بيانات التصفح من مواقع الويب الخاصة بأطراف ثالثة بصرف النظر عن نوع التصفح أو وضع المتصفح المستخدم، وكذلك إعلام المستخدمين، بأن مواقع وتطبيقات الطرف الثالث التي تدمج خدماتها مع غوغل سيظل بإمكانها مشاركة المعلومات مع الشركة.

وقال المتحدث باسم غوغل، خوسيه كاستانيدا، في بيان إن الشركة “سعيدة بحذف البيانات الفنية القديمة التي لم تكن مرتبطة مطلقًا بفرد ولم يتم استخدامها مطلقًا لأي شكل من أشكال التخصيص”.

ضمانات مستقبلية أخرى

والتزمت “Google”، كذلك بحظر ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) التابعة لجهات خارجية في وضع التصفح المتخفي لمدة 5 سنوات، وتنقيح عناوين IP جزئيًا لمنع إعادة تحديد بيانات المستخدم مجهولة المصدر، وإزالة بعض معلومات الرأس التي يمكن استخدامها حاليًا لتحديد هوية المستخدمين، عند تفعيل وضع التصفح المتخفي.