“غوغل” و”أبل” وثالثهم “مايكروسوفت”.. وثائق تثير الجدل حول ممارسات عمالقة التكنولوجيا

كشفت وثائق قانونية تم الكشف عنها مؤخرًا في دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية ضد غوغل.

وقالت الوثائق إن شركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، دفعت لشركة أبل 20 مليار دولار في عام 2022 لضمان أن تظل غوغل محرك البحث الافتراضي في متصفح سفاري.

وتُعتبر هذه الصفقة، التي كانت سرية حتى الآن، جوهرية في القضية التي تزعم فيها الحكومة الأمريكية أن غوغل قد احتكرت بشكل غير قانوني سوق البحث عبر الإنترنت والإعلانات ذات الصلة.

وتأتي هذه المعلومات على ضوء المرافعات الختامية في القضية التي قدمتها وزارة العدل وغوغل يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع صدور الحكم في وقت لاحق من هذا العام.

وخلال المحاكمة التي جرت في الخريف الماضي، شهد مسؤولون تنفيذيون في أبل أن غوغل تدفع “مليارات” مقابل أن تكون محرك البحث الافتراضي في سفاري، دون تحديد رقم محدد.



وكشف شاهد من غوغل لاحقًا عن طريق الخطأ أن جوجل تدفع 36% من إيرادات الإعلانات التي تجنيها على شبكة البحث لشركة أبل.

وتُعد هذه المدفوعات هامة للغاية بالنسبة لشركة أبل، حيث شكلت 17.5% من دخلها التشغيلي في عام 2020، وذلك حسبما ذكرته “بلومبرج”.

ونجحت شركة غوغل في الحفاظ على موقعها كمحرك البحث الافتراضي في متصفح Safari على هاتف iPhone، بعد منافسة قوية من قبل شركة مايكروسوفت، حسبما كشفت وثائق المحكمة.

وتعد الاتفاقية مع شركة أبل واحدة من أهم صفقات غوغل، حيث تُحدد محرك البحث الافتراضي على الهاتف الذكي الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة.

تاريخ من التعاون والمليارات

بدأت علاقة غوغل وأبل في عام 2002 عندما سمحت أبل لشركة غوغل بأن تكون محرك البحث الافتراضي في متصفح Safari مجانًا.



وبمرور الوقت، تم الاتفاق على تقاسم عائدات الإعلانات الناتجة عن محرك البحث.

وبحلول مايو 2021، وصلت المدفوعات الشهرية من غوغل إلى أبل إلى أكثر من مليار دولار، وفقًا لوثائق المحكمة.

عرض مايكروسوفت المغري

سعت شركة مايكروسوفت، صاحبة محرك البحث “بينج”، جاهدة لإقناع أبل بالتخلي عن “غوغل” كمحرك البحث الافتراضي في متصفح “سفاري”، من خلال تقديم عرض مغرٍ يتضمن مشاركة 90% من عائدات إعلانات “بينج” مع أبل.

وذهبت مايكروسوفت أبعد من ذلك، حيث عرضت إخفاء علامة “بينج” التجارية وتقديم تنازلات أخرى لإقناع أبل بالاتفاق.

“تغيير قواعد اللعبة”

وكان قد شهد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، بهذا في المحاكمة العام الماضي، ووصف الصفقة المحتملة بأنها “تغيير قواعد اللعبة” في سوق محركات البحث.

وقال ناديلا أن “أي شركة تختارها أبل كشريك لها، فهو من يصنع الملوك” في هذا المجال.