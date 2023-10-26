غوغل وأبل تستبدلان كلمات السر بمفاتيح المرور

تشكّل مفاتيح المرور بديلاً بسيطاً وآمناً لكلمات المرور. إنها نوع جديد من تسجيل الدخول يستخدم سحر التشفير على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول. تعد مفاتيح المرور أكثر أماناً من كتابة كلمة سر مثل “password123″، وأكثر ملاءمة، نظراً لأن كل ما تفعله هو مسح وجهك أو بصمة إصبعك، أو النقر فوق زر. بعد عقود من استخدام كلمات المرور الأساسية، قد يبدو هذا أمراً مخيفاً، ولكن عصر مفاتيح المرور قد وصل. سيبدأ المزيد والمزيد من المواقع والتطبيقات في دفعك لإعدادها.

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت “غوغل” في جعل عمليات تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور افتراضية. ربما تكون قد شاهدت بالفعل مطالبة “بإنشاء مفتاح مرور” بعد تسجيل الدخول إلى Gmail أو YouTube (إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف تفعل ذلك قريباً).

وعلى أجهزة “أبل”، إذا كنت تقوم بتشغيل أحدث البرامج، فسترى خيار مفتاح مرور جديد لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب باستخدام معرف Apple الخاص بك. خلال الأسبوع الماضي، أتاحت شركة “أمازون” خيار مفتاح المرور لتسجيلات الدخول إلى الويب بهدوء.

ما هو مفتاح المرور؟

إن استخدام مفتاح المرور يشبه فتح الباب. هناك القليل من التعليمات البرمجية الموجودة على جهازك (المفتاح)، وجزء آخر من التعليمات البرمجية التي يوفرها موقع الويب (ثقب المفتاح). يحتوي كل موقع ويب على ثقب مفتاح لا يمكن فتحه إلا بواسطة مفتاح المرور الخاص بك.

تعتبر مفاتيح المرور أسهل في الاستخدام للأسباب التالية:

• ليس عليك أن تتذكر أو تكتب كلمات مرور معقدة.

• يمكن أن تحل مفاتيح المرور محل كلمات المرور ورموز المصادقة الثنائية التي تأتي غالباً عبر النص كأرقام مكونة من 6 أرقام.

يعيد العديد من الأشخاص استخدام كلمات المرور مع مواقع متعددة. الشركات تكره هذا. قالت شركة الاختبارات الجينية 23andMe إن المتسللين سرقوا بيانات العملاء من خلال تجربة أسماء المستخدمين وكلمات المرور من مواقع الويب المخترقة. من الطبيعة البشرية إبقاء عمليات تسجيل الدخول بسيطة ولا تُنسى، خاصة عندما يتعين عليك كتابتها طوال الوقت.

نهج مفتاح المرور لا الضعف:

• كل مفتاح مرور فريد من نوعه. لا يوجد خطر إعادة الاستخدام.

• لن تقع مفاتيح المرور في فخ مواقع الويب المزيفة المصممة لخداعنا.

• لا يستطيع المتسللون سرقتها من خوادم الشركة، وسيحتاجون إلى الوصول إلى جهازك الشخصي.

تم تصميم مفاتيح المرور لتتم مزامنتها تلقائياً في كل مكان تم تثبيت مدير كلمات المرور فيه (على الرغم من أنك تحتاج في بعض الحالات إلى مفتاح مرور منفصل لكل جهاز). من الجيد التأكد من أنه يمكنك الوصول إلى مفاتيح المرور الخاصة بك من عدة أجهزة (الهاتف، الكمبيوتر المحمول، الجهاز اللوحي، وما إلى ذلك) في حالة فقدان أحد الأجهزة.

تسجيل الدخول على حسابات غوغل باستخدام مفتاح مرور

باستخدام مفتاح مرور، يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك على “غوغل” Google عن طريق بصمة الإصبع أو المسح الضوئي للوجه أو قفل شاشة الجهاز، مثل رقم التعريف الشخصي.

توفر مفاتيح المرور أعلى مستوى من الحماية ضد التهديدات، مثل التصيّد الاحتيالي. بعد إنشاء مفتاح مرور، يمكنك استخدامه لتسجيل الدخول بسهولة إلى حسابك على “غوغل” وإثبات هويتك عند إجراء تغييرات حسّاسة.

ملاحظات مهمّة

• إذا كانت ميزة “التحقّق بخطوتين” مفعّلة في حسابك أو إذا كان حسابك مسجّلاً في “برنامج الحماية المتقدّمة”، سيكون بإمكانك تجاوز خطوة المصادقة الثانية في حال تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور، لأنّ ذلك يُثبِت ملكيتك لجهازك.

• إذا كان لديك حساب على Google Workspace من خلال مؤسستك التعليمية أو عملك، لن تتمكّن من استخدام مفاتيح المرور لتسجيل الدخول في الوقت الحالي.

التحقّق من متطلبات إنشاء مفتاح مرور

يمكنك إنشاء مفاتيح مرور على الأجهزة التالية:

• كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي يعمل بأنظمة التشغيل Windows 10 أو macOS Ventura أو ChromeOS 109 أو الإصدارات اللاحقة

• جهاز جوّال يعمل بنظامَي التشغيل iOS 16 أو Android 9 أو الإصدارات اللاحقة

• مفتاح أمان خارجي يتوافق مع بروتوكول FIDO2

سيحتاج الكمبيوتر أو الجهاز الجوّال أيضًا إلى متصفح متوافق مثل:

• ‫109 Chrome أو الإصدارات اللاحقة

• ‫Safari 16 أو الإصدارات اللاحقة

• ‫109 Edge أو الإصدارات اللاحقة

لإنشاء مفتاح مرور واستخدامه، يجب تفعيل ما يلي على جهازك:

• قفل الشاشة

• البلوتوث

• إذا أردت استخدام مفتاح مرور على الهاتف لتسجيل الدخول إلى جهاز كمبيوتر آخر

نصيحة: لضمان أفضل تجربة أثناء استخدام مفاتيح المرور، ننصحك بالتحديث إلى آخر الإصدارات المتاحة لنظام التشغيل الذي تستخدمه.

في بعض أنظمة التشغيل والمتصفحات، قد لا تتمكّن من إنشاء مفاتيح مرور أو استخدامها عندما يكون وضع التصفّح بخصوصية تامة مفعلاً، مثل وضع التصفّح المتخفي أو وضع آخر مشابه.

إنشاء مفتاح مرور

ملاحظة مهمة : في حال إنشاء مفتاح مرور، فإنّك توافق على تسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور أولاً بدون إدخال كلمة مرور. ننصحك بإنشاء مفاتيح المرور على الأجهزة الشخصية التي تتحكّم فيها فقط. فبعد إنشاء مفتاح مرور على جهاز، وحتى إذا سجّلت الخروج من حسابك على Google، يمكن لأيّ شخص قادر على فتح قفل الجهاز أن يسجّل الدخول مرة أخرى باستخدام مفتاح المرور.

قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على Google أو إثبات هويتك. لمزيد من المعلومات، يمكنك الانتقال إلى g.co/passkeys.

• إذا كان حسابك يحتوي على مفاتيح مرور، سيتم إدراجها هنا.

• إذا تم تسجيل الدخول باستخدام هذا الحساب على هاتف Android، قد يتم تسجيل مفاتيح المرور لك تلقائياً.

• لتسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور، انقر على استخدام مفاتيح المرور.

• إذا لم يكن لديك أيّ مفاتيح مرور حتى الآن، انقر على إنشاء مفتاح مرور ثم متابعة.

• اتّبِع التعليمات.

• لإكمال عملية إنشاء مفتاح المرور، قد يُطلب منك فتح قفل جهازك.

• لإنشاء مفاتيح مرور على أجهزة متعددة، يجب تكرار هذه الخطوات من تلك الأجهزة.

• يمكنك أيضًا إنشاء مفتاح مرور على مفتاح أمان USB خارجي متوافق مع FIDO2.

ملاحظة : عد إنشاء مفتاح المرور الأول، سيُطلب منك إنشاء مفتاح مرور على أيّ جهاز متوافق تستخدمه لتسجيل الدخول إلى حسابك على “غوغل” إذا كنت لا تريد أن يصل مستخدمون آخرون إلى حسابك، لا تنشئ مفتاح مرور على جهاز مشترَك.

استخدام مفتاح المرور لتسجيل الدخول على جهاز آخر

لتسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز الكمبيوتر، يمكنك استخدام مفتاح مرور تم إنشاؤه على جهاز جوّال.

عند تسجيل الدخول على جهاز كمبيوتر باستخدام مفتاح مرور لأوّل مرة، يظهر رمز استجابة سريعة على الشاشة. لتسجيل الدخول، يجب مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام كاميرا الهاتف. وفي المرة القادمة التي تسجّل فيها الدخول باستخدام جهاز الكمبيوتر والهاتف هذَين، لن تحتاج إلى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

بعد تسجيل الدخول، قد يُطلب منك إنشاء مفتاح مرور على جهاز الكمبيوتر. يجب الموافقة فقط في حال كنت تمتلك الجهاز أو تتحكّم فيه.

إلغاء صلاحية مفتاح المرور

إذا فقدت جهازاً أنشأت عليه مفتاح مرور أو أنشأت مفتاح مرور عن طريق الخطأ على جهاز مشترَك، عليك إلغاء صلاحية مفتاح المرور هذا لكي لا يتم استخدامه في حسابك على Google.

إزالة مفتاح مرور أنشأته

1. انتقِل إلى حسابك على Google. (قد يُطلب منك تسجيل الدخول).

2. اختَر الأمان.

3. ضمن “تسجيل الدخول إلى غوغل “، انقر على مفاتيح المرور.

4. اختَر مفتاح المرور الذي تريد إزالته.

5. انقر على رمز.

إزالة مفتاح مرور تم إنشاؤه تلقائياً بواسطة “أندرويد”

لإزالة مفتاح مرور تم إنشاؤه تلقائياً على جهاز “أندرويد” Android، عليك إزالة الجهاز من حسابك على “غوغل”.

1. انتقِل إلى حسابك على Google.

2. في لوحة التنقّل على يمين الشاشة، انقر على الأمان.

3. في لوحة الأجهزة، انقر على إدارة جميع الأجهزة.

4. اختر الجهاز تسجيل الخروج.

5. إذا ظهرت جلسات متعددة تستخدم اسم الجهاز نفسه، من المحتمل أن يكون مصدرها الجهاز نفسه أو عدة أجهزة. للحرص على عدم الدخول إلى الحساب من جهاز معيّن، سجِّل الخروج من جميع الجلسات التي تحمل اسم هذا الجهاز.

ملاحظة: يمكنك الانتقال إلى google.com/devices لمراجعة جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى حسابك.

إيقاف تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور

ملاحظة مهمة: سيظل بإمكانك الاحتفاظ بجميع مفاتيح المرور في حسابك. ستتطلّب جميع عمليات تسجيل الدخول المستقبلية إدخال كلمة المرور وتنفيذ خطوة التحقّق بخطوتين الاختيارية حسب الإعدادات.

عند إنشاء مفتاح مرور للمرة الأولى، أنت توافق على تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور أولاً بدون إدخال كلمة المرور. لتسجيل الدخول إلى حسابك على “غوغل” بدون مفتاح المرور واستخدام طريقة تسجيل دخول أخرى، انقر على تجربة طريقة أخرى. إذا اخترت “تجربة طريقة أخرى” بشكل متكرّر، ستعرض Google تحدّي مفتاح المرور بوتيرة أقل في المستقبل للاستجابة إلى إعداداتك المفضّلة الضمنية. يمكنك تغيير هذا الخيار من خلال تسجيل الدخول بشكل متكرّر باستخدام مفاتيح المرور.

للرجوع إلى طريقة تسجيل الدخول السابقة، عليك تغيير هذا الخيار المفضّل في إعدادات حسابك.

1. انتقِل إلى حسابك على Google.

2. قد يُطلب منك تسجيل الدخول.

3. اختَر الأمان.

4. أوقِف الخيار عدم طلب كلمة المرور متى أمكن.

مفاتيح مرور على “آيفون”

يمكنك إنشاء مفاتيح مرور وحفظها لاستبدال كلمات السر التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية المدعومة على جهاز iPhone.

إن مفاتيح المرور أكثر أماناً من كلمات السر، لأنه يتم إنشاء مفتاح لكل حساب على جهازك الخاص، وتكون أقل عرضة للتصيّد الاحتيالي. وتعمل على جميع أجهزتك التي تم تسجيل الدخول إليها باستخدام Apple ID نفسه.

وعلى غرار كلمات السر، يتم تشفير مفاتيح المرور وتخزينها في سلسلة مفاتيح iCloud، حيث لا تكون مرئية لأي شخص (بما في ذلك Apple).

ملاحظة: لاستخدام مفاتيح المرور، يلزم توفر iOS 16، أو iPadOS 16، أوmacOS 13، أو tvOS 16 (أو أحدث). ويجب أيضًا تشغيل سلسلة مفاتيح iCloud والمصادقة بخطوتين.

إنشاء مفتاح مرور وحفظه باستخدام iPhone

يمكنك إنشاء مفاتيح مرور وحفظها للتطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تدعمها.

ملاحظة: يمكن أن تختلف التعليمات الخاصة بإنشاء مفتاح مرور وحفظه حسب التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو المتصفح، ولكنها تكون عادةً خطوات مشابهة لتلك الواردة أدناه.

1. على iPhone، انتقل إلى شاشة تسجيل الدخول لموقع إلكتروني أو تطبيق مدعوم، وقم بأحد مما يلي:

• في حالة إعداد حساب جديد: اضغط على الزر أو الرابط الخاص بإعداد حسابات جديدة، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

• في حالة وجود حساب من قبل: سجِّل الدخول باستخدام اسم الحساب وكلمة السر، ثم انتقل إلى شاشة إعدادات أو إدارة الحساب.

2. عندما ترى خيار حفظ مفتاح مرور للحساب، اضغط على متابعة.

يُحفظ مفتاح المرور.

ملاحظة: في حالة عدم ظهور خيار مفتاح المرور، فهذا يعني أن التطبيق أو الموقع الإلكتروني لا يدعمان مفاتيح المرور حالياً.

تُخزَّن مفاتيح المرور التي تقوم بإنشائها على iPhone في الإعدادات > كلمات المرور.

يمكنك الحصول على مفتاح مرور وكلمة سر للتطبيق أو الموقع الإلكتروني نفسه، والعثور عليهما ضمن الحساب نفسه في الإعدادات > كلمات السر.

يمكنك أيضاً حفظ مفتاح مرور على مفتاح أمن جهاز. اضغط على “خيارات أخرى” أو “حفظ على جهاز آخر” أو ما شابه (إذا كان متوفراً)، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لحفظ مفتاح مرور. انظر استخدام مفاتيح الأمن لتسجيل الدخول إلى حساب Apple ID على iPhone.

استخدام مفتاح مرور لتسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني أو تطبيق على iPhone

بعد إنشاء مفتاح مرور لموقع إلكتروني أو تطبيق وحفظه، يمكنك استخدام مفتاح المرور كلما قمت بتسجيل الدخول.

ملاحظة: يمكن أن تختلف التعليمات الخاصة بتسجيل الدخول باستخدام مفتاح دخول حسب التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو المتصفح، ولكنها تكون عادةً خطوات مشابهة لتلك الواردة أدناه.

1. على iPhone، انتقل إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق واضغط على حقل اسم الحساب في شاشة تسجيل الدخول.

2. اضغط على اسم الحساب المقترح الذي يظهر في الجزء السفلي من الشاشة أو بالقرب من الجزء العلوي للوحة المفاتيح. إذا لم يظهر اسم الحساب، أو إذا كنت تريد استخدام اسم مختلف، فأدخله.

3. استخدم بصمة الوجه أو بصمة الإصبع لإكمال تسجيل الدخول. في حالة عدم ضبط بصمة الوجه أو بصمة الإصبع على iPhone، فأدخل رمز المرور الخاص بجهازك (الرمز الذي تستخدمه لفتح قفل iPhone).

يكمل مفتاح المرور الذي حفظته تسجيل الدخول تلقائياً.

استخدام مفتاح مرور محفوظ على “آيفون” لتسجيل الدخول على جهاز آخر

إذا كنت تستخدم جهازاً غير مرتبط بـ Apple ID (مثل جهاز كمبيوتر في مكتبة عامة أو مقهى إنترنت أو منزل صديق)، وكان iPhone معك، يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيقات أو المواقع الإلكترونية على هذا الجهاز باستخدام مفاتيح المرور الخاصة بها.

ملاحظة: يمكن أن تختلف التعليمات الخاصة باستخدام مفتاح مرور على جهاز آخر حسب التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو المتصفح، ولكنها تكون عادةً خطوات مشابهة لتلك الواردة أدناه.

1. على الجهاز الآخر، انتقل إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق وأدخل اسم المستخدم في حقل اسم الحساب في شاشة تسجيل الدخول.

2. حدد “خيارات أخرى” أو “استخدام مفتاح مرور من جهاز قريب” أو أي خيار مشابه، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لعرض رمز QR على الشاشة.

3. استخدم كاميرا iPhone لمسح رمز QR ضوئياً.

يكمل مفتاح المرور الذي تم حفظه على سلسلة مفاتيح iCloud تسجيل الدخول تلقائياً.

إنشاء مفتاح مرور على جهاز ليس ملكك

إذا كان iPhone معك، يمكنك إنشاء مفتاح مرور أثناء استخدام جهاز غير مرتبط بـ Apple ID (مثل جهاز كمبيوتر في مكتبة عامة أو مقهى إنترنت أو منزل صديق) وحفظه في سلسلة مفاتيح iCloud بدلاً من الجهاز الذي تستخدمه لإنشاء مفتاح المرور.

ملاحظة: يمكن أن تختلف التعليمات الخاصة بإنشاء مفتاح مرور حسب التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو المتصفح، ولكنها تكون عادةً خطوات مشابهة لتلك الواردة أدناه.

1. على أي جهاز آخر، انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول لموقع إلكتروني أو تطبيق مدعوم، ثم قم بأحد مما يلي:

• في حالة إعداد حساب جديد: اضغط على الزر أو الرابط الخاص بإعداد حسابات جديدة، ثم أدخل اسم مستخدم جديدًا.

• في حالة وجود حساب من قبل: سجِّل الدخول باستخدام اسم الحساب وكلمة السر، ثم انتقل إلى شاشة إعدادات أو إدارة الحساب.

2. عند ظهور خيار حفظ مفتاح مرور للحساب، حدد “خيارات أخرى”، أو “حفظ على جهاز آخر” أو أي خيار مشابه (بدلاً من متابعة).

ملاحظة: في حالة عدم ظهور خيار مفتاح المرور، فهذا يعني أن التطبيق أو الموقع الإلكتروني لا يدعمان مفاتيح المرور حالياً.

3. حدد “حفظ مفتاح مرور على جهاز مزود بكاميرا” أو أي خيار مشابه آخر، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لعرض رمز QR على الشاشة.

4. استخدام كاميرا iPhone لمسح رمز QR ضوئياً.

يُحفَظ مفتاح المرور على iPhone وسلسلة مفاتيح iCloud.

تغيير مفتاح مرور

قد تحتاج إلى إنشاء مفتاح مرور جديد لاستخدامه بدلاً من المفتاح الحالي (على سبيل المثال، في حالة مشاركته مسبقًا مع شخص لم تعد ترغب في منحه حق الوصول).

لتغيير مفتاح مرور، اتبع الخطوات الخاصة بحساب موجود في إنشاء مفتاح مرور وحفظه باستخدام iPhone أو إنشاء مفتاح مرور على جهاز ليس ملكك.

حذف مفتاح مرور

1. انتقل إلى الإعدادات > كلمات المرور، ثم اضغط على الحساب الخاص بمفتاح المرور الذي ترغب في حذفه.

2. اضغط على حذف مفتاح المرور.

في حالة حذف مفتاح مرور، يمكنك إنشاء مفتاح جديد في أي وقت.

مفاتيح مرور “آيباد” و”ماك”

كما يمكن معرفة كيفية إنشاء مفاتيح مرور وحفظها لاستبدال كلمات السر التي تستخدمها لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع الإلكترونية المدعومة على جهاز “آيباد” عبر الرابط : https://support.apple.com/ar-kw/guide/ipad/ipad2b37eddc/ipados

كما يمكن تسجيل الدخول إلى حساب على Mac “ماك” باستخدام مفتاح مرور عبر الرابط : https://support.apple.com/ar-om/guide/mac-help/mchl4af65d1a/mac