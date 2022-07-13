غوغل متخوّفة من الأزمة الاقتصادية

يتخوّف محرك البحث العملاق “غوغل” من تبعات الركود المحتمل في الولايات المتحدة الأميركية جراء ارتفاع الفائدة والأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، رسالة بريد إلكتروني إلى موظفيه أعلن فيها أن الشركة “ستبطئ وتيرة التوظيف استجابة لتوقعات اقتصادية عالمية غير مؤكدة”.

وقال بيتشاي في الرسالة التي تحصلت صحيفة “واشنطن بوست” على نسخة منها، إن غوعل وظفت بالفعل آلاف الموظفين هذا العام وستستمر في التوظيف، لكنها ستبدأ في تركيز جهود التوظيف على الوظائف الهندسية والأدوار الفنية الأخرى.

وأبطأت شركات التكنولوجيا الاستثمار والتوظيف خلال الأشهر العديدة الماضية، حيث أثار ارتفاع أسعار الفائدة مخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة وخارجها.

كما أكدت العديد من الشركات الناشئة في الشهرين الماضيين إنها ستخفض عدد الموظفين فيها، وحذر المستثمرون الشركات من الاستعداد لظروف أكثر صرامة في المستقبل.

وواصلت الأسهم انخفاضها، مع انخفاض العملة الأوروبية الموحدة “يورو”، حيث وصل تقريباً إلى نفس سعر الدولار الأميركي، لأول مرة منذ عشرين عاماً.