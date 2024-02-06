غوغل تهاجم شركات صناعة برامج التجسس وتطالب بتشديد الرقابة

اتهمت شركة غوغل الثلاثاء بعض شركات صناعة برامج التجسس بأنهم يساهمون في اختراق الخصوصيات ويشكلون تهديداً، داعية الولايات المتحدة وحلفاءها إلى بذل المزيد من الجهد للسيطرة على بيع وإساءة استخدام أدوات التجسس.

وتدعي شركات برامج التجسس غالبًا أن منتجاتها مخصصة لاستخدام الحكومات لأمور تتعلق بأمن الدول، ولكن تم اكتشاف استخدام هذه التكنولوجيا مرارًا وتكرارًا لاختراق خصوصيات الأفراد خلال العقد الماضي.

وقال باحثو غوغل في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن هناك العشرات من الشركات التي تساهم في الانتشار الخطير لتكنولوجيا التجسس.

وتعتبر نتائج ألفابت الشركة الأم لمحرك البحث العملاق مهمة لأن الشركة لديها واحدة من أفضل الطرق لرؤية حملات القرصنة على مستوى العالم، بالنظر إلى نطاق عروضها الإلكترونية.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن سياسة جديدة لتقييد التأشيرات لمن يسيئون استخدام برامج التجسس.

شركات صناعة برامج التجسس التي تتهمها غوغل

وحددت الشركة 5 شركات تقدم برامج تجسس متطورة تتجاوز إجراءات الأمان في iOS و Android.

Cy4Gate (إيطاليا)

RCS Labs (إيطاليا)

Intellexa (اليونان)

Negg Group (إيطاليا)

Variston (إسبانيا)

التأثيرات

من المرجح أن يؤدي تقرير غوغل إلى زيادة الضغط على شركات برامج التجسس.

قد تدفع سياسة التأشيرات الجديدة الأميركية المزيد من الشركات إلى إعادة النظر في ممارساتها.

التطورات القادمة

من المتوقع أن تواصل غوغل الضغط على شركات برامج التجسس.

من المرجح أن تواجه هذه الشركات المزيد من التدقيق من قبل الحكومات والمنظمات الدولية.