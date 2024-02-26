غوغل تنفي شائعات اقفال Gmail.. باق إلى الأبد

أكدت شركة غوغل أن “Gmail” “باقٍ إلى الأبد” لتنفي بذلك الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي شائعات تزعم إغلاق خدمات البريد الإلكتروني.

وادّعى منشور على منصة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم تويتر، والذي تمت مشاهدته أكثر من سبعة ملايين مرة، أن Gmail سيتم إغلاقه في آب/أغسطس. وقد لجأت غوغل إلى نفس المنصة لدحض هذا الادعاء الكاذب.

Gmail is here to stay. — Gmail (@gmail) February 22, 2024

وتواجه جميع منصات التواصل الاجتماعي صعوبات في وقف انتشار المعلومات المضللة، إلّا أنّ منصة “إكس”واجهت انتقادات لاذعة في هذا الصدد بالتحديد، حيث ادعى الاتحاد الأوروبي في 2023 أنها كانت الأسوأ من حيث نشر الأكاذيب مقارنة مع منصات أخرى.

وقد صرّحت الشركة سابقًا أنها ملتزمة “بمواجهة خطاب الكراهية”، لكنها تريد أيضًا “حماية حرية التعبير”.

وتم ربط الشائعات حول اقفال “Gmail” برسالة فيروسية أرسلت عام 2023.

وتقول الرسالة الفيروسية: “نودّ إفادتكم بتحديث مهم حول Gmail.. فبعد سنوات من ربط الملايين حول العالم، وتمكين التواصل السلس، وتعزيز عدد لا يحصى من الروابط، فإن رحلة Gmail تقترب من نهايتها”.

وتُعد خدمة البريد الإلكتروني في “Gmail” الأكثر استخدامًا في العالم، مع أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط حول العالم، وفقًا لموقع Statista.

وعلى الرغم من الرفض القاطع للشائعات في الرسالة، فمن الجدير ذكره أن غوغل أغلقت فعليًا بعض الخدمات السابقة في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2023 وحده، أنهت غوغل خدمتها للألعاب Stadia، وميزة YouTube Stories الشبيهة بميزة Snapchat، كما بدأت في إغلاق حسابات Gmail القديمة وغير النشطة.

كذلك أعلنت عن خطط لإغلاق Google Podcasts، ولكن تم استبدال هذه الوظيفة بفعالية بـ YouTube Music، التي تمتلكها أيضًا