فريق التحرير by فريق التحرير

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غوغل تقدم ميزة قياس الحرارة لبعض الهواتف الذكية

تحديثات لهاتف بكسل برو وقد تتاح لكل هواتف وأجهزة أندرويد قريبا، وتتضمن تطبيق قياس الحرارة الجديد ثيروموميتر

فريق التحرير by فريق التحرير
حرارة

أعلنت غوغل عن تحديثات لهاتف بكسل برو ولم تؤكد الشركة بعد أنها ستتاح لكل هواتف وأجهزة أندرويد قريبا، وتتضمن ميزات جديدة وأدوات الذكاء الاصطناعي ومن بين هذه تطبيق قياس الحرارة الجديد ثيروموميتر Thermometer الذي يستخدم أجهزة استشعار في الهاتف عبر الكاميرا لتسجيل درجة حرارة الجسم بعد قياسها، ويأتي ذلك بعض حصول تقنية غوغل على موافقة هيئة الدواء الأمريكية على هذه الميزات الطبية.

سيتعين وضع الهاتف بتوجيه الكاميرا قرب الوجه كما يمكن استخدامه أيضًا على لقياس حرارة الأطعمة و المواد الغذائية والأشياء الزجاجية وغيرها.

وتضم معظم الهواتف الذكية من إصدرات الفئة العليا جهاز قياس ليزري بجوار الكاميرا (LDAF (laser detection autofocus))

وكانت غوغل قد كشفت عن تحديثات عديدة لنظام أندرويد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الشهر الجاري في معرض CES، ومنها تسهيل تبادل الملفات عبر الهاتف والكمبيوتر المحمول وملحقات Bluetooth والتلفزيون والمنزل الذكي والسيارة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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