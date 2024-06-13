ثورة في عالم الأمان.. غوغل تقدم حلاً مبتكرًا لمنع سرقة هواتف أندرويد

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحظر الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل “أندرويد” تلقائيًا في حالة السرقة.

البرازيل تعاني من سرقة الهواتف المحمولة

وتأتي هذه المبادرة استجابةً لارتفاع معدلات سرقة الهواتف في البرازيل، حيث تُسجل البلاد ما يقرب من حادثتي سرقة في الدقيقة، خاصة في المدن الكبرى مثل ساو باولو وريو دي جانيرو.

ووفقًا لمنتدى الأمن العام، وهي منظمة غير حكومية، فقد سجلت البرازيل ما يقرب من مليون سرقة هاتف في عام 2022، أي ما يعادل 1.9 سرقة في الدقيقة، بزيادة قدرها 16.6% عن العام السابق.

نظام الذكاء الاصطناعي الجديد

يُستخدم نظام الذكاء الاصطناعي الجديد من غوغل كاميرات الهاتف الذكي للكشف عن حركات تدل على السرقة، مثل محاولة شخص ما انتزاع الهاتف من يد صاحبه أو الهروب به.

وبحسب غوغل، في حال اكتشاف حركة مشبوهة متعلقة بالسرقة، سيقوم النظام بحظر شاشة الهاتف لمنع اللص من الوصول إلى بياناتك الشخصية.

غوغل.. ميزات إضافية

بالإضافة إلى نظام حظر السرقة، تُقدم الشركة ميزات أخرى لمكافحة سرقة الهواتف، مثل:

الحظر عن بعد، حيث يمكن للمستخدم حظر الهاتف عن بعد دون الحاجة إلى كلمة مرور، باستخدام رقم هاتفه فقط.

والحظر دون اتصال، حيث يمكن أيضًا حظر الهاتف حتى لو لم يكن متصلاً بالإنترنت.

البرازيل أول من يختبر النظام

ستكون البرازيل أول دولة تختبر نظام منع السرقة الجديد من غوغل، حيث ستتوفر النسخة التجريبية للمستخدمين البرازيليين اعتبارًا من يوليو المقبل.

وأوضح رئيس غوغل في البرازيل، فابيو كويلو، أن ميزات مكافحة السرقة الجديدة في نظام التشغيل “أندرويد” تأتي استجابةً لتعليقات وتطلعات المستخدمين البرازيليين، وستُختبر لأول مرة في بلدهم.