وداعا للبحث عن المفاتيح والنظارات.. غوغل تطلق تقنية جديدة لانقاذ ذاكرتك

كشفت شركة غوغل النقاب عن تقنية ذكية جديدة تعرف باسم “مشروع أسترا Project Astra خلال مؤتمرها الأخير للمطورين “آي/ أو”، وهو مساعد شخصي يهدف إلى مساعدة المستخدمين على العثور على الأشياء المفقودة.

مشروع غوغل الجديد

يُعد “مشروع أسترا” نقلة نوعية في عالم المساعدين الشخصيين، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يمتاز بقدرته على فهم الأمور المعقدة، واستيعاب وتذكر ما يراه ويسمعه لفهم السياق واتخاذ الإجراء المناسب، ومعالجة المعلومات التي تعطى له بشكل أسرع.

كيف يعمل مشروع أسترا؟

ووفقًا لغوغل، فإن هذا الابتكار هو ثمرة سعيها الدؤوب لتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي عالمية يمكن أن تكون مفيدة في الحياة اليومية، موضحة أنه يمكنه معرفة أماكن الأشياء من خلال كاميرا الهاتف أو النظارات الذكية.

في عرض فيديو توضيحي نشرته غوغل، استجاب النموذج الأولي الذي طرحته الشركة للأوامر الصوتية بناءً على تحليل ما يراه.

ووضح الفيديو أن المساعد نجح في تحديد ماهية الأشياء المحيطة وكيف تعمل، بل وعرف اسم الحي الذي تعيش فيه المرأة التي قامت بالتجربة من خلال عدسة الكاميرا، وذكّرها كذلك بالمكان الذي تركت فيه نظاراتها.

مخاوف بشأ الخصوصية

ومع ذلك، فقد أثار “مشروع أسترا” بعض المخاوف بشأن الخصوصية، حيث يرى البعض أن السماح للشركة بالوصول إلى مثل هذه المعلومات الشخصية قد يشكل خطرًا.