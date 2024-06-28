غوغل تضيف 110 لغات جديدة لخدمات الترجمة

أعلنت شركة غوغل عن توسيع غير مسبوق لخدمة الترجمة الخاصة بها، حيث أضافت دعمًا لـ 110 لغات جديدة. يمثل هذا التوسع أكبر إضافة لغوية في تاريخ الشركة، حيث تضاعف تقريبًا عدد اللغات المدعومة سابقًا، ليصل إجمالي اللغات المدعومة إلى 243 لغة.

يستند هذا التوسع إلى استخدام نموذج اللغة الكبير PaLM 2، الذي يتيح لخدمة الترجمة من غوغل تعلم ودعم اللغات ذات الصلة الوثيقة ببعضها البعض بكفاءة. يغطي هذا التوسع مجموعة واسعة من اللغات، من اللغات المستخدمة على نطاق واسع مثل الكانتونية إلى اللغات الأقل انتشارًا مثل الكيكتشي.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا التوسع على أكثر من نصف مليار شخص حول العالم، أي ما يقرب من 8% من سكان العالم. يشمل ذلك 614 مليون متحدث باللغات المضافة حديثًا، بما في ذلك مجموعة متنوعة من اللغات، بدءًا من تلك التي يتحدث بها عدد كبير من السكان إلى تلك التي تستخدمها مجتمعات السكان الأصليين الأصغر.

ويعد اختيار اللغات التي سيتم دعمها مهمة معقدة، حيث يتعين مراعاة اللهجات الإقليمية ومعايير التهجئة والاستخدام العام. لا تمتلك العديد من اللغات نموذجًا موحدًا واحدًا، مما يجعل من الضروري تحديد أولويات الأصناف الأكثر استخدامًا.

ومع تقدم التكنولوجيا والتعاون المستمر مع اللغويين والمتحدثين الأصليين، تهدف غوغل إلى دعم المزيد من تنوعات اللغات واصطلاحات التهجئة. يعد هذا التوسع علامة بارزة في مهمة الشركة المتمثلة في كسر حواجز اللغة في جميع أنحاء العالم.