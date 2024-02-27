غوغل تضيف ميزات الذكاء الاصطناعي لأندرويد

كشفت شركة غوغل عن حزمة من الميزات الجديدة المُغذّاة بالذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تحسين تجربة مستخدمي أندرويد بشكل جذري.

في مقدمة هذه الميزات، التي ستكون ضمن تطبيق”رسائل غوغل” (Google Messages) يأتي “جيميناي” (Gemini) – المعروف سابقًا باسم “بارد” (Bard) – والذي يُتيح للمستخدمين خوض محادثات تفاعلية غنية بالمعلومات، والاستفادة من مساعدته في صياغة الرسائل، والتخطيط للأحداث، وتبادل الأفكار، مما يعزز قدراتهم الإنتاجية ويسهل التواصل مع الآخرين.

وتضاف إلى ذلك ميزة “فوتوموجي” (Photomoji) التي تُتيح للمستخدمين تحويل صورهم الشخصية إلى رموز تعبيرية مخصصة، مما يضفي لمسة شخصية على تفاعلاتهم الرقمية ويتيح لهم التعبير عن مشاعرهم بشكل أكثر إبداعًا.

وعلى صعيد القيادة، تُقدم الشركة ميزة جديدة في “أندرويد أوتو” (Android Auto) تتيح للسائقين الاستماع إلى ملخصات للمحادثات النصية الطويلة دون الحاجة إلى تشغيلها كاملة بصوت عالٍ، مما يساعدهم على التركيز على الطريق ويحسن من سلامة القيادة.

وتعزز الشركة من قدرات “أندرويد أوتو” من خلال اقتراح ردود سريعة على الرسائل وإجراءات مثل إجراء مكالمات هاتفية أو مشاركة وقت الوصول، مما يسمح للسائقين التفاعل مع هواتفهم بسهولة ودون تشتيت انتباههم عن الطريق.

وتكمل غوغل هذه الميزات بمجموعة من الأدوات المبتكرة مثل الأوصاف التلقائية للصور، والتي تقدّم أوصافًا تفصيليةً للصور تلقائيًا، بما في ذلك تلك المرسلة في رسائل غوغل، مما يسهل على المستخدمين فهم محتوى الصور دون الحاجة إلى قراءتها.

وتُقدّم ميزة “TalkBack” في خرائط غوغل تجربة جديدة للمستخدمين من خلال قراءة تفاصيل المواقع من حولهم بصوت عالٍ، مما يساعدهم على التنقل بسهولة أكبر واكتشاف المزيد من المعلومات حول الأماكن المحيطة بهم.