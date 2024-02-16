غوغل تسجل 100 مليون اشتراك في خدمة Google One

سجلت شركة غوغل الأمريكية نحو 100 مليون اشتراك في خدمة Google One، وهي خدمة الاشتراك الشاملة التي تفتح مساحة تخزين إضافية للخدمات المجانية مثل Gmail وDrive والصور، بالإضافة إلى الوصول إلى المزيد من الميزات.

ويسلط تحقيق هذا الإنجاز الضوء على جهود الشركة لإبعاد الأشخاص عن خططها المجانية، مثل التوقف عن تخزين Google Drive غير المحدود للصور.

استغرقت غوغل تسع سنوات للوصول

استغرقت خدمة YouTube Premium من Google “غوغل” تسع سنوات للوصول إلى هذا الرقم، ولكنها أيضا وصلت مؤخرا إلى 100 مليون مشترك، وذلك بفضل إزالة الإعلانات والميزات الإضافية مثل الموسيقى أو البث عالي الجودة.

كانت شركة “غوغل” قد قالت إنها اقتربت من علامة 100 مليون عندما أصدرت أرباحها للربع الرابع الشهر الماضي كشفت عن المليارات التي أنفقتها على تسريح العمال ولاحظت ذلك مرة أخرى الأسبوع الماضي أثناء إطلاق طبقة AI Premium Plan، وفقا لموقع “theverge”.

تشبه خطة الذكاء الاصطناعي الجديدة خطة Google One Premium الحالية للشركة والتي تبلغ قيمتها 100 دولار سنويا والتي تأتي مع مساحة تخزين تبلغ 2 تيرابايت وميزات أخرى مثل VPN ومراقبة الويب المظلم باستثناء أنها مكلفة بمرتين. فهو يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى نسخة معززة من Gemini، وهو الاسم الجديد لبرنامج Bard chatbot الخاص به، وسيضيف قريبا إمكانية الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية داخل خدمات مثل Gmail وDocs.

وفقًا لقسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في صفحة دعم Google للاشتراكات في AI Premium، لا يمكن للمستخدمين الاشتراك في خطة AI Premium من خلال مدفوعات متجر تطبيقات Apple، لذا للاشتراك، يجب عليك إلغاء هذه الخطة أولا. كما لا يمكن مشاركتها عبر المجموعات العائلية.