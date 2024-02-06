غوغل تدفع 350 مليون دولار لتسوية دعوى خلل أمني

وافقت شركة “غوغل” على دفع 350 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها المساهمون تتعلق بخلل أمني في موقع التواصل الاجتماعي “غوغل+” الذي لم يعد موجوداً الآن.

وتم تقديم التسوية الأولية إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو بعد أكثر من عام من الوساطة، وتتطلب موافقة قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ترينا طومسون.

وتفيد الدعوى بأن “غوغل” علمت بحلول آذار / مارس 2018 بوجود خلل برمجي لمدة ثلاث سنوات أدى إلى كشف البيانات الشخصية لمستخدمي “غوغل+”، ومع ذلك أخفت المشكلة لعدة أشهر مع التأكيد علناً على التزامها بأمن البيانات.

وقال المساهمون إن “غوغل” تخشى أن يؤدي الإفصاح عن الدعوى إلى إخضاعها لتدقيق من الهيئات التنظيمية مماثلة لما تلقته فيسبوك بعد أن جمعت شركة كامبريدج أناليتيكا ومقرها لندن بيانات مستخدميها للانتخابات الأمريكية لعام 2016.

ووفقاً للشكوى، انخفضت أسهم شركة “ألفابت”، الشركة الأم لشركة “غوغل”، عدة مرات مع ظهور أخبار حول الخلل، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من القيمة السوقية.

وتغطي الدعوى القضائية التي رفعها جيمس ديوسا، أمين صندوق رود آيلاند، نيابة عن صندوق التقاعد الحكومي الذي يمتلك أسهم ألفابت، مساهمي ألفابت من 23 نيسان / أبريل 2018 إلى 30 أبريل 2019.

وقال المتحدث باسم الشركة خوسيه كاستانيدا: “نحن نحدد ونصلح مشكلات البرامج بشكل منتظم، ونكشف عن المعلومات المتعلقة بها، ونأخذ هذه المشكلات على محمل الجد. يتعلق هذا الأمر بمنتج لم يعد موجوداً ويسعدنا أن يتم حله”.