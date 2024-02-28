غوغل تدفع عشرات آلاف الدولارات لنشر أخبار مقتبسة بأداة للذكاء الاصطناعي

أفادت تقارير صحفية أن شركة غوغل تدفع حاليا لدور نشر صغيرة عشرات الآلاف من الدولارات لاستخدام أداة الشركة للذكاء الاصطناعي لكتابة مقالات مستندة إلى مصادر إخبارية على الإنترنت.

وبموجب الاتفاقية، ينتج الناشرون ثلاث مقالات يوميًا، ونشرة إخبارية واحدة أسبوعيًا، وحملة تسويقية واحدة شهريًا باستخدام أداة غوغل بالذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تحصل منافذ البيع على “مبلغ من خمسة أرقام”- يصل لـ 10 آلاف دولار على مدار 12 شهرًا، بحسب موقع ذافيرج.

أولاً، يبدو هذا الرقم بسيطا بالنسبة لغوغل، نظرا لان المقالات الأصلية التي تعتمد عليها الأداة تكون في فهرس غوغل وهي مقالات من ناشرين آخرين يعتقد أن ذلك يجري دون موافقتهم على استخدام أعمالهم بحسب وثائق اطلعت عليها مجلة أد-ويكAdweek.

لإنتاج المقالات، يقوم الناشرون بمساعدة أداة غوغل بتجميع قائمة بالمواقع الخارجية التي تنتج بانتظام الأخبار والتقارير ذات الصلة بقرائهم، ولدى نشر تلك المواقع المفهرسة مقالًا جديدًا، يمكن للناشر بعد ذلك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي التي تقدمها غوغل لتلخيص المقالة أو التقرير وإعادة صياغته بلغة وأسلوب مختلف ليُقرأ وكأنه مادة إخبارية جديدة.

رد غوغل

وفي بيان لـ أد- ويك Adweek، قالت الشركة إنها “في المراحل الأولى من استكشاف الأفكار لتوفير أدوات تدعم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الصحفيين في عملهم”. وأضاف المتحدث أن أدوات الذكاء الاصطناعي “لا يراد منها، ولا يمكنها أن تحل محل الدور الأساسي الذي يلعبه الصحفيون في إعداد تقارير مقالاتهم وإنشاءها والتحقق من صحتها”. ومع ذلك لم تكشف غوغل ما هدفها من وراء هذه الاتفاقيات.