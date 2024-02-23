موقع صغير.. سر غوغل لحماية براءات الاختراع

قامت شركة غوغل بتطوير موقع مجهول للكثير من المتابعين، لتجنب انتهاكات براءات الاختراع وهو “تي دي كومونز” الذي يملكه عملاق البحث الأمريكي منذ عقد تقريبا، بحسب موقع “ويرد”.

ومن خلال الموقع تستطيع غوغل، وشركات غيرها مثل فيزا، وإتش بي، وسيكو، نشر أفكارها التي لم تكتمل لتحصل على براءة الاختراع بعد ذلك.

مكافأة غوغل للنشر في موقع “تي دي كومونز”

ويعد “تي دي كومونز”، موطنًا للأفكار التي قد تبدو ذات قيمة ولكنها لا تستحق إنفاق عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على براءة اختراع لها.

وتتيح المنصة لهذه الشركات طرح أفكارها وتفاصيلها الأساسية في محاولة لتدشين ما يطلقون عليه “معرفة مسبقة” لتجنب أي خلافات محتملة على الملكية الفكرية للأفكار المتشابهة، بحسب موقع “ويرد”.

وتمنح غوغل الموظفين مكافأة قدرها 1000 دولار مقابل كل اختراع ينشرونه على TDCommons، وهو عُشر ما تمنحه لطالبي براءات الاختراع، لكنهم يحصلون أيضًا على رابط قابل للمشاركة على الفور لاستخدامه في فضح أى منتهكين لبراءات الإختراع بشأن العمل السري.

وعلى الرغم من ذلك يحتاج موقع “تي دي كومونز”، مزيدا من النشاط حتى يستطيع منافسة مواقع أرشيفات الأفكار الشاملة، وفقا لما قالته مديرة سياسات براءات الاختراع في غوغل، لورا شيريدان.

وأدت تنافسية الصناعة، للمزيد من صعوبة منح ملكية الأفكار، ونظرا لبساطة الموقع قد لا يرى مكتب براءات الاختراع، والملكيات الفكرية الأمريكية في محتواه دليلا قانونيا كافيا على الملكية.

لماذا أطلقت غوغل موقع براءات الاختراع؟

بالذهاب إلى خمسينيات القرن الماضي، كانت معركة براءات الاختراعات محتدمة، لا سيما مع نشر آي بي إم، وزيروكس في مجلات أطلقوا عليها الإفصاح التقني، وإرسال ما نشروه إلى مكتب براءات الاختراع لإثبات ملكيتهم.

وبالعودة إلى يومنا هذا، يرجع السبب وراء رفض مكتب براءات الاختراع الأمريكي 84% من براءات الاختراع إلى “المعرفة المسبقة” -أي الإفصاحات المبكرة.

IP.com أكبر اللاعبين في قطاع براءات الاختراع

وأصبحت شركة “آي بي. كوم” أكبر اللاعبين في هذا القطاع، إذ تتقاضى أموالا طائلة مقابل رفع الأفكار وعرضها.

حتى أصبح مكتب براءات الاختراع الأمريكي نفسه أحد كبار عملاء IP.com، إذ يستعين بخبرائه ومشرفيه البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف، حسبما نقل موقع “ويرد” عن الشركة.

في البداية، لم تكن غوغل، حريصة على براءات الاختراع، لكنها غيرت طريقتها عندما واجهت نزاعات في الموضوع، فبدأت تقديم المزيد من براءات الاختراع، وأطلقت موقع “تي دي كومونز”، عام 2015 ليكون منصة مجانية لنشر المنشورات المدافعة عن الملكية الفكرية، وبعبارة أخرى ليكون نظام نشر رقمي، بحسب “ويرد”.

ولا يبدو تطوير “تي دي كومونز” سهلا، حيث أشارت شيريدان إلى أن الشركات لا تريد استخدام موقع ثانوي، إذ لم يدرج مكتب براءات الاختراع والملكيات الفكرية الأمريكية، الموقع في قائمته للمصادر البحثية الموثوقة رغم محاولات غوغل لسنوات، ومن ثم تتجه الشركات مباشرة إلى المواقع المدرجة في القائمة لضمان جودة البحث.