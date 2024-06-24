عملة إيثيريوم تجذب استثمارات كبيرة قبيل إطلاق صندوقها في البورصة

كشفت دراسة جديدة أن المستثمرين من المؤسسات قاموا بزيادة ممتلكاتهم من عملة إيثيريوم قبيل إطلاق صندوق إيثيريوم المتداول في البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب منصة Bybit،. وتتوقع تحليلات الدراسة أن هذا الصندوق سيستقطب ما يتراوح بين 8 و12 مليار دولار من الولايات المتحدة والأسواق العالمية، الأمر الذي من المرجح أن يرفع سعر العملة الرقمية لمستويات هي الأعلى في تاريخها بنهاية العام الجاري.

ووفقاً لأحدث البيانات، تضاعف إقبال المستثمرين من المؤسسات عبر منصة Bybit على عملة إيثيريوم نحو ثلاث مرات منذ الإعلان عن صندوقها المتداول في البورصة يوم 24 مايو 2024، بزيادة من 6.54% لتصل إلى 14.29%. ويؤكد هذا الارتفاع الكبير على الثقة المتنامية في أداء العملة مستقبلاً والأثر الإيجابي المتوقع لإطلاق صندوقها المذكور.

ومن جهة أخرى، ارتفعت استثمارات المستثمرين الأفراد في عملة إيثيريوم، على الرغم من أن هذا الارتفاع لم يكن بالحجم الذي سجله المستثمرون من المؤسسات. وازدادت ممتلكات هؤلاء المستثمرين من العملة من 7.4% إلى 9.52% بما يعكس الاستجابة الإيجابية الحذرة للإعلان عن إطلاق صندوق إيثيريوم المتداول في البورصة.

وفي هذا السياق، قال هاو يانغ رئيس المنتجات المالية في منصة Bybit: “تعتبر إيثيريوم عملة مفضلة لمؤسسات رأس المال التقليدية مثل BlackRock وFranklin Templeto، إذ تمتلك كلتا المؤسستان رؤوس أموال رقمية عبر المنصة. ونظراً لذلك، من المتوقع لشبكة البلوك تشين الشهيرة هذه أن تستقطب المزيد من الاستثمارات المؤسسية. ومع تمتعها بالقدرة على تحقيق عائدات مستقلة بحد ذاتها، تتيح عملة إيثيريوم إنشاء أنظمة وتطبيقات أكثر تعقيداً، ونحن نشهد بالفعل ظهور بروتوكولات تبني مشتقات متميزة تعتمد على العائد المستقر للعملة، الأمر الذي يخلق فائدة ثمينة تتمثل بإنشاء أدوات تشفير تحاكي تلك المبنية على سوق الخزانة الأمريكية. وأخيراً، ونظراً لأن جزءاً من إيثيريوم يتم حرقه (إرساله إلى محفظة لا يمكن السحب منها)، يمكن أن تتقلص الكميات المتاحة من العملة، مما يعني أنه كلما زادت تأثيرات عمليات الشبكة، أصبحت أكثر ندرة كأصل رقمي”.