أستاذ جامعي أمريكي يهدد عمالقة التكنولوجيا بالمادة 230

يعتقد إيثان زوكرمان، وهو خبير تقني وباحث في وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، أن المادة 230، يمكن أن تكون سيفا على رقاب شركات التكنولوجيا الكبرى في أمريكا.

المادة 230، تقول إنه إذا تعرض شخص للتشهير أو السب على موقع إخباري زورا، يمكنه مقاضاة الناشر بتهمة التشهير، ولكن إذا نشر شخص ما ذلك على فيسبوك، فلا يمكن مقاضاة الشركة، فقط يمكن مقاضاة الشخص الذي نشرها.

المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، تنص على أنه “لن يتم التعامل مع أي مزود أو مستخدم لخدمة الكمبيوتر التفاعلية كناشر أو متحدث لأي معلومات مقدمة من مزود محتوى معلومات آخر”.

إيثان زوكرمان وهو أستاذ في جامعة ماساتشوستس الأمريكية، يعتقد أن القانون، الذي يُفهم على نطاق واسع على أنه يحمي شركات التكنولوجيا من المقاضاة بسبب منشورات مستخدميها، يحمي المستخدمين أيضا.

تخفيف قبضة شركات التكنولوجيا

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، قرر إيثان زوكرمان استغلال هذه المادة في رفع دعوى قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، والتي في حال نجاحها يمكن أن تخفف من قبضة شركات التكنولوجيا الكبرى على كيفية استخدام الناس لوسائل التواصل الاجتماعي.

الدعوى، التي رفعها معهد Knight First Amendment Institute بجامعة كولومبيا نيابة عن زوكرمان، تطلب من محكمة في كاليفورنيا أن تعلن أن ميتا لا يمكنها حظره أو مقاضاته بسبب إنشاء أداة إلغاء متابعة.

إلغاء متابعة كل شيء 2.0

الأداة التي تسمى Unfollow Everything 2.0، تسمح لمستخدمي فيسبوك بإلغاء متابعة أصدقائهم ومجموعاتهم وصفحاتهم تلقائيا، وإيقاف تشغيل ملفات الأخبار الخاصة بهم بشكل فعال، والتي يفرزها فيسبوك خوارزميا.

ستمكن الأداة أيضا الأشخاص من التبرع ببياناتهم لدراسة بحثية أكاديمية تستكشف كيف تؤثر هذه السيطرة المتزايدة على سلوك المستخدم ورفاهيته.

ومع ذلك، لم يطلق زوكرمان الأداة خوفا من أن تقوم شركة ميتا بمقاضاته إذا فعل ذلك، كما هددت بفعل ذلك عندما أصدر مطور في المملكة المتحدة أداة مماثلة تسمى Unfollow Eve، وفقا لـ”knightcolumbia”.

إذا نجحت الدعوى، يخطط زوكرمان لإطلاق الأداة التي تسمى “إلغاء متابعة كل شيء 2.0″، ويأمل أن تتبعها موجة من الأدوات الأخرى لمنح المستخدمين المزيد من التحكم في حياتهم على الإنترنت.

تهدف أداة زوكرمان، إلى مساعدة مستخدمي فيسبوك على التخلص من عاداتهم في التمرير وإعادة ضبط الشبكة الاجتماعية على شبكة يسكنها أشخاص قريبون منهم فعليا.

عمالقة الإنترنت لديهم الكثير من القوة

قال زوكرمان: “أعتقد أن المادة 230 أصبحت في كثير من النواحي اختصارا لعبارة “عمالقة الإنترنت لديهم الكثير من القوة.. الشيء المضحك هو أنك عندما تقرأ بالفعل 230، فهي تحتوي على لغة يمكن أن تمنحنا طريقا لمزيد من التحكم للمستخدمين”.

لكن شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا، لديها تاريخ في إغلاق مثل هذه المشاريع.

وكانت حماية خصوصية المستخدمين مبررا للشركة في عام 2021، عندما أوقفت مرصد الإعلانات بجامعة نيويورك، وهو أداة لدراسة وضع الإعلانات السياسية على شبكة التواصل الاجتماعي.

ووجد الباحثون في جامعة نيويورك الذين يقفون وراء المشروع أنفسهم ممنوعين من دخول الموقع. قال فيسبوك إنه اتخذ هذه الخطوة للامتثال لاتفاقية الخصوصية للجنة التجارة الفيدرالية وهو عذر رفضته لجنة التجارة الفيدرالية.