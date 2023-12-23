طريقة تفعيل أبل باي وحماية بطاقتك من الاحتيال

تمثل خدمة أبل باي تطورا تكنولوجيا هائلا في عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، المطورة من شركة أبل الأمريكية.

ما هي خدمة أبل باي؟

أبل باي هي خدمة دفع إلكتروني متطورة، مقدمة من شركة أبل، يمكن استخدامها فقط لملاك الأجهزة التي تنتجها الشركة الأمريكية الشهيرة، وبدأ تفعيلها في العديد من الدول، حيث تسعى “أبل” لتعميم الاستخدام في كل أنحاء العالم.

وتغني خدمة أبل باي عن حمل البطاقات البنكية، أو التعامل بالأوراق النقدية، حيث تمنح المستخدم طريقة أسهل وأكثر أمانا وخصوصيا للدفع في المتاجر أو من خلال التسوق الإلكتروني.

وتعد أبل باي إحدى أشهر وسائل الدفع غير التلامسية المتوفرة في العالم خلال الوقت الراهن، حيث تم تصميمها لمساعدة مستخدمي أبل على الابتعاد عن طرق الدفع التقليدية، والاعتماد على طريقة تصلح للاستخدم في أي وقت وأي مكان من خلال الهاتف المحمول وأجهز أبل الذكية دون الحاجة للعملات والنقود.

عرفت خدمة “أبل باي” النور للمرة الأولى عام 2014، بعد فترة من العمل على تطوير الفكرة قبل طرحها للجمهور من خلال شركة أبل، وصممت الخدمة للعمل على نظام IOS التي تعمل بها أجهزة أبل.

طريقة تفعيل أبل باي

جعلت شركة أبل، طريقة تفعيل خدمة “أبل باي” في غاية السهولة لمستخدمي أجهزتها، حيث يتطلب الأمر خطوات بسيطة يمكن تحقيقها في غضون دقائق قليلة، وفيما يلي خطوات التفعيل.

الخطوة الأولى: فتح تطبيق Wallet على أجهزة آيفون أو آيباد، أو أي جهاز يعمل بنظام IOS.

الخطوة الثانية: النقر على علامة + الموجودة في واجهة البرنامج عند فتحه لأول مرة

الخطوة الثالثة: اختيار مسح البطاقة “Scan card”، وهنا ستفتح كاميرا الهاتف أو الجهاز اللوحي، لتمرر أمامها بطاقتك البنكية ليتعرف عليها، ويتم إضافتها.

الخطوة الرابعة: اتبع تعليمات البنك الخاص بك من أجل تفعيل بطاقتك على أبل باي.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، سيكون بإمكانك الاستفادة من جميع خدمات أبل باي، والحصول على المزايا التي تقدمها، وكذلك برامج المكافآت الخاصة بها.

أفضل الطرق لحماية بطاقتك من الاحتيال والسرقة

تعتمد شركة “أبل” على نظام حماية مبتكر من أجل الحفاظ على أموال المستخدمين والتصدي لأي محاولات احتيال أو سرقة قد يتعرضون لها.

وتمنح خدمة “أبل باي” في لحظات رقما خاصا بالجهاز الذي يجري المعاملة، ورمزا فريدا للعملية، مثل aB3aC6c أو PaJEcH4 على سبيل المثال، وذلك من أجل منع تخزين بيانات رقم البطاقة على السيرفرات أو الجهاز نفسه لتجربة أخرى لاحقة.

وترفض “أبل” السماح بإظهار أرقام البطاقة وبياناتها البنكية مع التجار الذي يتعاملون بخدمة أبل باي، من أجل زيادة الخصوصية والأمان.

وتنصح “أبل” مستخدميها باستخدام بصمة الوجه، من أجل حماية برنامج “Wallet” الذي يتم من خلاله تفعيل البطاقة، بالإضافة إلى كل التطبيقات التي يمكن من خلالها استخدام “أبل باي”، للدفع والشراء إلكترونيا.

ويفضل أن يكون الهاتف أو الجهاز اللوحي محميا بشكل كامل من خلال خاصية الدخول ببصمة الوجه بالإضافة إلى الرقم السري، وهي الوسائل الاعتيادية التي يستخدمها أغلب الجمهور.

وتعتبر أبل، أن خدمة “أبل باي” أكثر أمانا من بعض البطاقات البنكية الأخرى، حيث تكون الأموال في أمان تام بين يدي المستخدمة، بفضل تقنية NFC التي تعمل فقط من مسافات قصيرة للغاية حد التلامس.

وتشفر أبل المعاملات الإلكترونية بمفاتيح ورموز محددة مسبقا، وهو ما يسمح للتطبيق المفتوح فقط من أجل إجراء المعاملة بالوصول إلى الرصيد لسحب المبلغ المطلوب، لمرة واحدة فقط.

وعند سرقة أو فقد الجهاز المُفعل عليه خدمة أبل باي، يمكن تعليق الخدمة فورا من خلال وضع “lost mode” الخاص بحماية البيانات من أبل، ثم إعادة فتح الخدمة فورا على جهاز آخر، وهي طريقة أسهل كثيرا من تلك التي يضطر إليها الجمهور عند فقد البطاقات البنكية، فيتعين عليهم الذهاب إلى البنك والتوقيع على أوراق لاستخراج بطاقة أخرى بعد عدة أيام.

ومن أجل الحفاظ على نظافة اليدين، ومنع تناقل الميكروبات أو الفيروسات، لن تكون بحاجة إلى لمس أجهزة المتاجر لإدخال الرقم السري لبطاقتك، لأن العملية كلها تتم من خلال هاتفك وهو في يدك دون أن يلمسه أحد، أو أن تكون مضطرا للمس أي شيء آخر يمكن أن يحمل سطحه الجراثيم.