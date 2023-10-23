الإمارات.. توصيل الطلبات بطائرات الدرون في دبي

عرضت Meituan UAS، شركة التوصيل بطائرات الدرون التابعة لمجموعة Meituan، حلولها اللوجستية لعمليات التوصيل المحلية للأغذية على ارتفاعات منخفضة وحلول التجارة الإلكترونية والمزيد خلال معرض جيتكس العالمي 2023. وستقوم الشركة بأول رحلاتها التجريبية للتوصيل خارج الصين خلال المعرض، حيث ستجلب السلطات ومياه جوز الهند والسندويشات إلى الحاضرين في جيتكس على متن طائرات بدون طيار تتميز باللونين الأصفر والأسود.

وبدأت الشركة العمل على حلول التوصيل بالطائرات بدون طيار في عام 2017، مع التركيز على تقديم الخدمات خلال 15 دقيقة للمستخدمين ضمن دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات. وتقوم بتشغيل خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار في ثلاث مدن في الصين منذ عام 2021، مع أكثر من 184000 عملية توصيل ناجحة للوجبات والمشروبات وغيرها من الضروريات اليومية للعملاء اعتباراً من أغسطس 2023.

وأعلنت الشركة خلال معرض جيتكس عن انضمامها إلى مبادرة NextGen FDI التابعة لوزارة الاقتصاد الإماراتية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة من خلال تسهيل دخول شركات التقنيات المتقدمة إلى سوق دولة الإمارات.

وقالت الشركة أنها تقدمت بطلب للانضمام إلى برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار (ما بعد الرؤية المرئية)، وهو برنامج أطلقته هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي للمستقبل، ويهدف إلى تمكين نشر الطائرات بدون طيار للاستخدام التجاري من خلال إنشاء إطار تشغيلي يضم البنى التحتية الرقمية والمادية اللازمة للإدارة الآمنة والفعالة للطائرات بدون طيار في سماء دبي.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية: “ستسهم مشاركة Meituan UAS في برنامج NextGen FDI بتسريع تطوير قدرات الطائرات بدون طيار في دولة الإمارات وستساعد في تعزيز التميز في القطاعات ذات النمو المرتفع وتشمل مجال الطائرات بدون طيار والتجارة الإلكترونية. وصُمم برنامج NextGen FDI لجذب المشاريع الرائدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يمكنها استخدام منظومتنا الداعمة والشاملة لتحقيق التوسع والنمو وتعزيز قدراتها من خلال نشر التقنيات.

وتحدث محمد عبدالله لنجاوي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيران المدني لـ أريبيان بزنس في معرض جيتكس حول طائرات الدرون لتوصيل الطلبات.

أن شركة Meituan UAS الصينية وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة دبي للطيران المدني، استطعنا ان نعمل معهم في تطوير الأنظمة الموجودة لتسليم الطلبات بطائرات الدرون مثل المواد الغذائية والمشروبات الباردة والساخنة، وهذه الشراكة اثمرت عن تجربة عملية اليوم تبين مدى كفاءة المنظومة للتسليم في المستقبل.

وأضاف: شركة Meituan بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة دبي للطيران المدني، ستبدأ مراحل اختبارية للمنظومة في واحة دبي السليكون وهناك سنختبر مدى كفاءة المنظومة وكذلك مدى ملائمتها لقوانين السلامة الصادرة من خلال قانون رقم 4، الذي يخص منظومة الطائرات بدون طيار.

وتابع: منظومة الطائرات بدون طيار تم اعتماد المبادرة في عام 2018، لجعل مدينة دبي من المدن المتقدمة لمنظومة الطيران بدون طيار لتوصيل الطلباتوعند اصدار القانون تم وضع خارطة الطريق لتفعيل المنظومة.