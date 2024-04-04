صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر 500 مليون ريال في شركة تكنولوجيا كورية جنوبية

ستقوم إحدى الشركات التكنولوجية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بإنشاء مشروع مشترك مع شركة AhnLab الكورية الجنوبية لتطوير وتوطين تقنيات الأمن السيبراني المتعددة في المملكة العربية السعودية.

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن الشركة السعودية لتقنية المعلومات (Site) وشركتها التابعة Site Ventures، ستستثمران أكثر من 500 مليون ريال سعودي (133 مليون دولار) في المشروع لإجراء البحث والتطوير.

وقال بيان لشركة AhnLab إن الموقع سيمتلك 75% من المشروع الجديد بينما ستمتلك الشركة الكورية الجنوبية نسبة 25% المتبقية. ومن المتوقع أن يتم إطلاق الشركة في النصف الأول من عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ستستحوذ شركة Site Ventures على حصة 10% في AhnLab لتعزيز تعاونها التجاري.

وقال الدكتور سعد العبودي، الرئيس التنفيذي للشركة: “هذا الاستثمار الجديد هو واحد من العديد من الاستثمارات التي يقوم الموقع بتطويرها”.

وأضاف أن توطين تقنيات الأمن السيبراني سيعالج ديناميكيات ومتطلبات السوق المتنامية باستمرار في المملكة والمنطقة.

وقال سوك كيون كانج، الرئيس التنفيذي لشركة AhnLab، إن المشروع المشترك سيعمل على تصميم تقنيات الأمن السيبراني الخاصة بشركة AhnLab بما يتناسب مع احتياجات سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتسريع النمو العالمي.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المملكة العربية السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وقال التقرير إن المسؤولين السعوديين أعربوا عن اهتمامهم بدعم صانعي الرقائق ومراكز البيانات التي أصبحت ضرورية بشكل متزايد لتشغيل الجيل القادم من الحوسبة. حتى أنهم فكروا في إنشاء شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة.

وفي فبراير/شباط، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إنه يتوقع أن تبرز المملكة كمركز لأنشطة الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.