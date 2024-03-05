شهد”ليب24” المقام بالعاصمة السعودي الرياض، جولات استثمارية بقيمة تجاوزت 888 مليون دولار، وذلك بهدف دعم التقنيات المستقبلية وتعزيز ريادة الأعمال التقنية.



في هذه الجولات الاستثمارية، حصلت الشركات الناشئة على تمويل بمبلغ يفوق 165.4 مليون دولار، حيث بدأت الجولات بإعلان شركة بركز الدولية لتكنولوجيا المعلومات (BRKZ) عن جولة استثمارية في مرحلتها (Series A)، حيث حصلت على تمويل بقيمة 8 ملايين دولار.

وكذلك أعلنت شركة (FanZ) عن جولة استثمارية في المرحلة (Pre-series A) بتمويل قدره 1.5 مليون دولار. وأعلنت شركة “ميسر” عن جولة استثمارية في المرحلة (Seed) بمبلغ 21 مليون دولار.





من جهة أخرى، أعلنت شركة “Lawazem” عن جولة استثمارية في المرحلة (Pre-series A) وحصولها على تمويل بقيمة 8 ملايين دولار لتوسيع نطاق عملياتها، في حين أعلنت شركة “buildnow” عن جولة استثمارية في المرحلة (Seed) بمبلغ 9.4 ملايين دولار، وأعلنت منصة “RemotePass” عن جولة استثمارية في المرحلة (Series A) وحصولها على تمويل بمقدار 5.5 ملايين دولار.



وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية، أعلنت “Oasis Capital” عن إطلاق صندوقها الثاني “الصندوق الثاني” بقيمة 100 مليون دولار لتمكين مؤسسي الشركات في مراحل نموهم الأولية في الشرق الأوسط. وأعلن صندوق التنمية الوطني وبنك التنمية الاجتماعية عن إنشاء صندوق الاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 40 مليون دولار بإدارة شركة الاستثمار الجريء “Impact46”.

وأخيرًا، أعلنت شركة تكامل القابضة عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات التقنية في مراحل نموها المبكرة في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



كما تم إطلاق مبادرة “FUEL” بهدف دعم صناديق رأس المال الجريء المستثمرة في الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة التقنيات الناشئة من مرحلة ما قبل التأسيس (pre-seed) إلى مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، وجاءت المبادرة الثالثة باسم “FundSwift” وتهدف إلى توفير الدعم المالي للشركات الناشئة التي أغلقت استثمارات في المراحل المبكرة لتمكينها من توسيع أعمالها، فيما جاءت الرابعة باسم مبادرة “SourceTech” والتي تقدم الدعم المالي لتحفيز شركات تعهيد تقنية المعلومات على إنشاء وتوسيع خدماتها داخل المملكة، وأخيرًا مبادرة “Transform+” التي توفر منح مالية بهدف سدّ الفجوة التقنية للشركات الناشئة وتحفيزها لتبني الحوسبة السحابية.



انطلاق أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر التقني"#ليب24 " الأكثر حضورًا في العالم، تحت شعار "آفاق جديدة"،بحضور عدد من أصحاب المعالي، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم .#واس_عام pic.twitter.com/VUVfB1hwyh — واس العام (@SPAregions) March 4, 2024