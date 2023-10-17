شروط أرباح تويتر (إكس).. كيف تفعل حسابك في دقائق؟ (صور)

بشروط غير معقدة، أعلن موقع التواصل الاجتماعي “إكس” شروط أرباح تويتر على التغريدات.

وفي النصف الثاني من يوليو الماضي بدأ تويتر توزيع أرباح على مستخدميه نظير انتشار تغريداتهم، ووفق شروط وآلية معينة كشف عنها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك المنصة.

وقال إيلون ماسك عبر حسابه على تويتر: “اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيراً”.

إنفوجراف يستعرض شروط الربح من تويتر – المصدر @cb_doge

شروط أرباح تويتر (إكس)

أعلن إيلون ماسك شروط أرباح تويتر، من بينها ما يتعلق بالعمر، أو التفاعل، أو توثيق الحساب المعني.

ويمكن إجمال شروط أرباح تويتر في النقاط التالية:

توثيق الحساب عبر الاشتراك في خدمة Twitter Blue( أو X Premium) بالمسمى الجديد، والتي تبلغ قيمة الاشتراك الشهري نحو 11 دولار أمريكي للأفراد.

عدد المتابعين النشطين لا يقل عن 500 متابع.

أن يحقق الحساب 5 ملايين ظهور على الأقل شهريا خلال آخر 3 أشهر، وهو ما يعني ضمنا أن يكون العمر أكبر من 18 عامًا حيث من غير المسموح إنشاء حسابات لأقل من هذا العمر، فضلا عن ضرورة أن يكون عمر الحساب أكثر من 3 شهور.

كيفية تفعيل أرباح تويتر (إكس)

عند الدخول للحساب الشخصي، يتم الضغط على المزيد شريط الأدوات يمين أو يسار موقع إكس أو تويتر، لتظهر جملة تحقيق الأرباح.

عند الضغط على تحقيق الأرباح ستظهر عبارة (يمكن لمنشئي المحتوى المؤهلين الاشتراك في اشتراكات شهرية أو تلقّي مدفوعاتهم في مشاركة عائدات الإعلانات)).

عند الضغط على مشاركة عائدات الإعلانات، ستظهر لك شاشة جديدة بها الشروط ومدى توافقك مع كل شرط.

في حال تحقيق الشروط يسمح تويتر بالخطوة التالية وهي تفعيل الحساب وتدشين حساب على منصة Stripe التي ستقوم بتحويل الأموال لحسابك الشخصي بالبنك الذي تتعامل معه.

كيف يتم احتساب أرباح تويتر (إكس)؟

لم يشرح تويتر بشكل رسمي الآلية التي سيعتمد عليها لاحتساب الأرباح، لكن مواقع متخصصة نقلت عن مصادر داخل المنصة أن الأمر يعتمد بالأساس على التفاعل.

وأشارت المصادر إلى أن أرباح تويتر تعتمد على عدد مرور الأشخاص على الردود في تغريدتك، والتفاعل بالردود بحيث يمكن لتويتر عرض إعلانات أكثر بين الردود.

ووثّق عدد من صناع المحتوى على موقع تويتر حصولهم على الأموال بالفعل، حيث شاركوا قيمة أرباحهم، وقد بلغت 100 ألف دولار لأحد الحسابات، و37 ألف دولار لحساب آخر.