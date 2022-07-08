شركة تقنية مالية سعودية تحصل على موافقة للإدراج

أعلنت هيئة السوق المالية مؤخرا الموافقة على تسجيل أسهم شركة شور العالمية للتقنية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية . وصدر قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة شور العالمية للتقنية تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية بحسب بيان الهيئة.

وسيقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.

وينوه البيان أنه على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة، تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل، وأنه وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ويختم البيان بالقول إنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن الموافقة على تسجيل أسهم شركة شور العالمية للتقنية لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازيةhttps://t.co/spbF1tq5fq — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) June 30, 2022

يذكر أن شور للتقنية أطلقت ذراعاً استثمارية جديدة “شور للمدفوعات”، بهدف توفير حلول أنظمة الدفع المالية لقطاع الأعمال والأفراد وصغار التجار عبر مجموعة من منتجات وخدمات المدفوعات الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع. وكانت شور للمدفوعات من أوائل الشركات التي انضمت إلى البيئة التجريبية التشريعية (ساندبوكس) وحصلت على رخصة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).