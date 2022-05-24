شراكة لإطلاق لعبة جماعية في الشرق الأوسط وأوروبا

أعلنت شركة ذافورويندز انترتينمنت T4W عن شراكة مع جيمز نتإيز لنشر لعبة جماعية جديدة للهواتف الذكية في في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا والهند وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. تقول الشركة في بيان إن لعبة إيجي جو تعتبر لعبة جماعية إبداعية للهواتف المحمولة. تدعم حتى ۳۲ لاعبًا للمنافسة بكل مباراة، فضلاً عن الميزات الاجتماعية القوية التي جذبت اهتمام عدد كبير من اللاعبين في مرحلتها التجريبية المغلقة حول العالم. تعد Eggy Go لعبة NetEase للهواتف المحمولة الأكثر انتظاراً لهذا العام، حيث سيطلق الإصدار الصيني بتاريخ 26 مايو وسيتمكن جميع اللاعبين من الاحتفال مع عدد مبهر من الذين سجلوا مسبقاً لتجربة اللعبة!

قال ستيفن هيوت، المدير التنفيذي لشركة ذافورويندز انترتينمنت: “بدأت شركة T4W منذ إنشائها في مهمة تقديم أعلى جودة من الترفيه من ألعاب أفضل المطورين العالميين إلى أسواق الفرص وباقي العالم. أشعر أننا وجدنا الشريك المناسب الذي يشاركنا حماسنا ويرتقي لتقديم أفضل الخدمات للاعبين. تمثل NetEase Games خياراً ممتازاً ونتعاون معاً لتقديم لعبة مميزة لأجهز الـAndroid والـiOS.” سيُعلن قريبًا عن الجدول الزمني لإصدار Eggy Go عالميًّا.

We are proud to announce our new publishing partnership with @NetEaseGames_EN, to launch the upcoming mobile party game Eggy Go (English name pending) in EMEA, Australasia, India, LATAM, and North America. Read more about it on our site: https://t.co/xvPLszYpv2 pic.twitter.com/uelXVyVmX0 — The4Winds_Ent (@The4winds_Ent) May 23, 2022

ولمواكبة Eggy Go، تلمح الشركة للاطلاع على الموقع الرسمي https://www.eggygo.com