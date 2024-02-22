شاهد موقع سقوط القمر الاصطناعي الأوروبي بعد 30 عاما من إطلاقه

سقط القمر الاصطناعي ERS-2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية قرابة الساعة 9:15 مساء (بتوقيت دبي- 17:17 UTC) فوق المحيط الهادي بعد مخاوف من سقوط حطامه في منطقة مأهوله بالسكان وذلك بعد 30 عاما تقريبا على إطلاقه، وهو بحجم حافلة ومجهز بمعدات للاستشعار عن بعد.

القمر الاصطناعي الأوروبي ERS-2 (European Remote-Sensing Satellite-2) دخل الغلاف الجوي واحترق ويعتقد أن حطامه تحول إلى غبار وسقطت أشلاء صغيرة منه في المحيط بحسب وكالة الفضاء الأوروبية التي أشارت إلى أن القمر الاصطناعي الذي يبلغ وزنه طنين سوف يحترق أثناء هبوطه.

ونقل مركز الفلك الدولي عن تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر قبل دقائق، سقط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) في الساعة 17:17 بتوقيت غرينتش زائد ناقص دقيقة واحدة، وذلك في شمال المحيط الهاديء.

ERS-2 كان منصة مراقبة متطورة عندما تم إطلاقه في عام 1995، واقترب من الأرض تدريجيًا منذ انتهاء عملياته في عام 2011 وسقط بمسار غير منضبط في الغلاف الجوي مساء أمس الأربعاء. وتقول وكالة الفضاء الأوروبية (Esa) إن معظم قطعه قد احترقت بعد اختراقها المجال الجوي للأرض.

UPDATE 19:30 UTC (20:30) CET



We have confirmation of the atmospheric reentry of ERS-2 at 17:17 UTC (18:17 CET) +/- 1 minute over the North Pacific Ocean between Alaska and Hawaii.



Coordinates: https://t.co/BNX4K1YxW2 — ESA Operations (@esaoperations) February 21, 2024