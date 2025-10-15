شاهد فيديو الدورية الروبوتية ذاتية القيادة من شرطة دبي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي جيلاً جديداً ومتقدماً من الدوريات الأمنية، وهي “الدورية الروبوتية ذاتية القيادة DPR 02”. جاء هذا الإعلان الرسمي خلال مؤتمر صحفي عُقد في معرض “جيتكس جلوبل 2025” أمس – 14 أكتوبر 2025. وتُمثل هذه الخطوة جزءاً من رؤية دبي الطموحة نحو مستقبل أكثر أماناً، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز ريادي عالمي في مجال الأمن الذكي. تتميز الدورية الروبوتية “DPR 02” بأنها تتحرك بشكل مستقل تماماً ودون الحاجة إلى سائق، وتعتمد على تقنيات متطورة للذكاء الاصطناعي. كما تمتاز بقدرتها على الاتصال المباشر والفوري بغرف العمليات الرئيسية لشرطة دبي، مما يضمن استجابة أمنية أسرع وأكثر دقة لأي موقف أو حادث ميداني. ولتعزيز قدراتها في المراقبة، جُهزت الدورية بنظام كاميرات يغطي زاوية 360 درجة وأنظمة استشعار متقدمة. تعمل هذه التقنيات على توفير تغطية ميدانية شاملة للمناطق الحيوية والطرق، وجمع البيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة رجال الشرطة على اتخاذ القرارات السريعة والصحيحة. وأكدت شرطة دبي أن “DPR 02” صُممت لتحقيق التكامل التام مع عمل العنصر البشري، فهي تدعم وتُعزز من قدرات الدوريات التقليدية لضمان أمن “أكثر وعياً واتصالاً”. ومن المقرر أن تبدأ الدورية الجديدة أولى مهامها التشغيلية يوم الأربعاء في منطقة القرية العالمية بدبي، لتكون خطوة عملية متقدمة في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا