شاهد غرسة شريحة دماغية تجعل مريضا يلعب الشطرنج بالتفكير فقط

ظهر أول مريض زرعت له شركة التكنولوجيا العصبية التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، شريحة “Neuralink” في دماغه مهاراته في لعب الشطرنج.

ونشر ايلون ماسك على منصة “إكس” لقطات لأول شخص زُرعت له شريحة في دماغه، وهو نولان أربو (29 عاما) والذي أُصيب بالشلل في حادث قبل حوالي 8 سنوات، مما جعله لا يشعر من كتفيه إلى أسفل ويمكنه التحدث فقط.

وقد بات بإمكان أربو تحريك مؤشر ماوس الكومبيوتر على رقعة الشطرنج على الشاشة بقوة التفكير

. ووفقا لأربو، فإنه يلعب ألعاب الكمبيوتر مع فترات راحة لإعادة شحن الجهاز، وأن “الأمر ليس مثاليا بعد، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن الحياة تغيرت بالفعل”. وفي 28 يناير الماضي، قامت شركة Neuralink بزرع جهاز في الدماغ البشري لأول مرة. وأعلن إيلون ماسك في وقت أن أول مريض زرعت له شريحة Neuralink الدماغية اللاسلكية يبدو أنه تعافى وأصبح قادرا على التحكم في فأرة الكمبيوتر باستخدام أفكاره.

شارك إيلون ماسك لقطات مذهلة لأول شخص يستخدم شريحة الدماغ Neuralink للتحكم في مؤشر الكمبيوتر ولعب ألعاب الفيديو فقط عن طريق التفكير.

شوهد المريض الرائد، نولاند أربو، البالغ من العمر 29 عامًا، المصاب بشلل نصفي، في مقطع فيديو تمت مشاركته مع X وهو يستخدم عقله فقط للعب لعبة الشطرنج.

“هل ترى هذا المؤشر على الشاشة؟” “هذا كل ما عندي… إنها كلها قوة عقلية” قال ذلك من كرسيه المتحرك. وقال أربو في المقطع إنه تعرض لحادث غوص غريب قبل ثماني سنوات مما أدى إلى إصابته بالشلل من الكتفين إلى الأسفل.

يمثل الاستخدام الناجح لرجل أريزونا لهذه التكنولوجيا تطورا مذهلا – ويعزز اعتقادات الخبراء بأنها يمكن أن تحدث ثورة في رعاية المعاقين.

وظهر أربو يتحدث بسعادة حيث أظهر الماوس وهو يتحرك من جانب إلى آخر عبر رقعة الشطرنج عبر الإنترنت أثناء قيام أحد المهندسين بتصويره.

وقال: “أنا محظوظ جدًا لكوني جزءًا من هذا، كل يوم يبدو الأمر وكأننا نتعلم أشياء جديدة”.

أعاد إيلون نشر مقطع أربو وهو يعتمد على “التخاطر” يوم الأربعاء، إلى جانب التعليق التالي: “بث مباشر لـ Neuralink يوضح “التخاطر” – التحكم في الكمبيوتر ولعب ألعاب الفيديو عن طريق التفكير فقط”. تستخدم تقنية Neuralink روبوتًا لوضع واجهة دماغية حاسوبية مزروعة جراحيًا في منطقة من الدماغ تتحكم في نية الحركة.

ويتكون النظام من شريحة كمبيوتر متصلة بخيوط مرنة صغيرة يتم خياطتها في الدماغ بواسطة روبوت يشبه ماكينة الخياطة.

Livestream of @Neuralink demonstrating “Telepathy” – controlling a computer and playing video games just by thinking https://t.co/0kHJdayfYy — Elon Musk (@elonmusk) March 20, 2024

في العملية، يقوم “روبوت الخياطة” بربط الأقطاب الكهربائية الشبيهة بالخيط بمناطق معينة من الدماغ، ويخيط الثقب، والندبة المرئية الوحيدة المتبقية هي من الشق الصغير.

وقال ماسك إن التركيب يستغرق 30 دقيقة فقط، ولا يتطلب تخديرًا عامًا، وسيتمكن المرضى من العودة إلى المنزل في نفس اليوم.