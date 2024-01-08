شاهد فيديو لأول شاشة شفافة في العالم من سامسونج بمعرض سي إي إس

تكشف سامسونج اليوم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES عن أول شاشة شفافة في العالم بتقنية ميكرو إل إي دي (MicroLED) دون أن تفصح عن سعرها ولا موعد طرحها في الأسواق .

وخلال حدث سبق الافتتاح الرسمي للمعرض، قامت سامسونج بعرض خاطف لأول شاشة MicroLED شفافة في العالم. وعرضت سامسونج ثلاث شاشات LED شفافة مختلفة بتصميمات متنوعة قليلاً.

تتميز اثنتان من الوحدات التجريبية بوجود زجاج ملون مما يجعل من السهل تجاهل أي كائنات محتملة للتشويش على ماتعرضه خلف ألواح الشاشات، في حين بدت وحدة أخرى شفافة مثل الزجاج العادي بينما تتميز أيضًا بتصميم بدون إطار.

ويبدو المحتوى أشبه بصورة ثلاثية الأبعاد وهي تطفو في الهواء. كانت جميع الوحدات التجريبية مستقلة بذاتها ويبلغ سمكها حوالي سنتيمتر واحد فقط، مما يضفي هيئة طافية للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لكثافة البكسل العالية لمصابيح LED الصغيرة، تبدو الصور أيضًا حادة بشكل لا يصدق.

Samsung debuts the world's first transparent MicroLED screen at CES 2024 pic.twitter.com/AtEOJ9gEQt — Adrian Dittmann (@AdrianDittmann) January 8, 2024

يذكر أن سامسونج ستطرح اليوم في المعرض سلسلة جديدة من شاشات أوديسي للألعاب Odyssey OLED ، وتُعتبر Odyssey OLED G9 شاشة ألعاب منحنية فائقة الاتساع مقاس 49 بوصة، وبدقة DQHD (5,120×1,440)، ونسبة أبعاد 32:9، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى المحسّنة. فيما تعدّ Odyssey OLED G8 أول شاشة ألعاب OLED مسطّحة من سامسونج، مقاس 32 بوصة مع دقة 4K UHD (3,840×2,160)، ونسبة أبعاد 16:9.