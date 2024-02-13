شاهد أول كاميرا تلتقط الصوت

كشفت الشركة الألمانية جي فاي تيك مؤخرا عن ميكادو Mikado، وهي أول كاميرا تلتقط الصوت لتوفر خيارات واسعة من الحلول والتطبيقات مثل تحديد مستوى الضجيج ومصادره.

وتقول الشركة إن هدفها استخدامات مثل السيطرة على الضوضاء وكشف المستويات العالية والخطرة على الأذن البشرية، كذلك الحال مع كشف الأعطال في الآلات والتي تعجز كاميرات المراقبة عن رصدها.

توفر الكاميرا وسيلة قياس لمصادر الأصوات وتصورها وتحديد موقعها وتحليلها. وتعتمد الكاميرا على خوارزميات ترصد هيئة الصوت وكثافته وتقدم تصويرا مجسم له.

تطبق الكاميرا الصوتية التقنيات تلك بالتزامن مع مصفوفات الميكروفون المختلفة لتظهر في نتائج القياس كل مصادر الصوت الرئيسية والثانوية في الخرائط الصوتية بالإضافة إلى مدى الترددات المرتبطة بها. يتم توفير هذه البيانات المفيدة كصورة أو فيديو أو نموذج ثلاثي الأبعاد مع تراكب الألوان الطيفية. وكل ذلك بهدف تحليل الضوضاء وتقليلها، من خلال البدء بتحديد موقعها.