سيسكو تكشف عن استراتيجية Webex لـ الذكاء الاصطناعي للارتقاء بتجربة الاتصال والتعاون

يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تمكين التجارب الفعالة والشاملة للقوى العاملة عبر استخدام قدرات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الصوتي وتحسينات الكلام وذكاء الفيديو والبيانات المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وسيكون مستقبل العمل هجيناً حسب نتائج الدراسة الحديثة التي أجرتها شركة سيسكو، والتي أشارت إلى أنّ 98% من الاجتماعات التي ستتم ستتضمن شخصاً واحداً على الأقل يعمل عن بُعد. ونظراً لأن بيئة العمل الحديثة لم تعد مقتصرة على مساحة أو جهاز واحد، أصبح من الضروري تمكين القوى العاملة من خلال الحلول التقنية المخصصة لتناسب أنماط حياتهم ولتمكّنهم من العمل من أي مكان.

أعلنت شركة سيسكو هذا الأسبوع عن استراتيجية منصة التعاون Webex الجديدة للذكاء الاصطناعي والتي من شأنها أن تحسّن التواصل. وتستمر شركة سيسكو لسنوات عديدة بالاستثمار والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وتجمع الشركة هذه الابتكارات اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الابتكارات الجديدة معاً في تجربة واحدة عبر مساعد Webex AI الجديد الذي يتمتع بإمكانات جديدة من شأنها أن تعزز الإنتاجية والدقة لدى العملاء. وصمم المساعد على منصة Webex وهو متوفر ضمن Webex Suite، ومن المتوقع أن يُغير مسار العمل وأن يرتقي بتجارب الموظفين والعملاء.

وعلى عكس حلول الذكاء الاصطناعي التي تركز فقط على النصوص أو المستندات، سيستخدم حل Webex الاتصال بالصوت والفيديو في الوقت الفعلي لحل التحديات اليومية مثل ضمان وضوح المكالمات والاجتماعات الصوتية والمرئية بغض النظر عن النطاق الترددي المنخفض.

ولتوفير هذه الميزات، قامت سيسكو بتطوير أول نموذج للوسائط في الوقت الفعلي (RMM) في القطاع. ويأتي النموذج الجديد على غرار نماذج اللغات الضخمة، لكن سيتطلب بالنسبة للصوت والفيديو تدفقات متعددة من البيانات لإنتاج البيانات والرؤى الغنية. ولضمان الجودة العالية لبيانات الصوت والفيديو، طورت سيسكو برنامج Webex AI Codec الجديد، ويتيح هذا الابتكار المتطور الموثوقية غير المسبوقة لبيانات الصوت والفيديو.

سيتم تطبيق استراتيجية Webex AI ومساعد Webex AI ضمن حلول Webex الكاملة.

الاستفادة من أفضل نموذج لغة ضخم وقائم على حالات الاستخدام

تدرك الشركة أن بعض نماذج اللغات الضخمة (LLMs) ستكون أكثر ملاءمةً من غيرها بناءً على حالة الاستخدام والتدريب، لذلك ستستخدم Webex مجموعة من أفضل النماذج. ويجمع نهج Webex الموحد بين النماذج التجارية ومفتوحة المصدر والمملوكة لشركة سيسكو ونماذج مختارة للعملاء لتقديم أفضل تجربة ممكنة.

نهج سيسكو تجاه الاستخدام المسؤول لـ الذكاء الاصطناعي

استفادت سيسكو من الذكاء الاصطناعي في تطبيقات اللغة الطبيعية والذكاء الصوتي وذكاء الفيديو والتحليلات لسنوات، والتي صممت جميعها مع أخذ الأمان والخصوصية وحقوق الإنسان بعين الاعتبار منذ البداية. ويعد تحقيق الإمكانات القصوى للذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة والمساءلة والخصوصية والأمان والموثوقية مهمة مستمرة لدى سيسكو. وهنا يأتي دور إطار عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول لدى سيسكو، والذي ينطبق على حلول الذكاء الاصطناعي لدينا، فتتميز استراتيجية Webex AI وإمكانيات مساعد Webex AI بأنها آمنة وتتوافق مع إطار عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول من سيسكو.