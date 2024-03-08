سيارة طائرة تحلق في أجواء الصين

أعلنت شركة “إكسبينغ أيروهوت“، التابعة لشركة “إكسبينغ” الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الجمعة، أن سيارتها الطائرة بدون طيار AeroHT Voyager X2 أكملت رحلة على ارتفاع منخفض في المنطقة التجارية المركزية في مدينة غوانغتشو الجنوبية، حسب ما ذكرت الشركة في بيان.

وكانت شركة “إكسبينغ أيروهوت”، أكبر شركة للسيارات الطائرة في آسيا، أعلنت في 9 كانون الثاني / يناير 2024 أن سيارتها الطائرة الثورية “Land Aircraft Carrier” ستصبح متاحة للطلب المسبق في الربع الرابع من عام 2024، مع بدء التسليم للمستخدمين الفرديين في الربع الرابع من عام 2025.

وتتميز السيارة الفريدة بتصميم يتيح التبديل بسلاسة بين الوضعين الأرضي والجوي. وتسهل الوحدة الجوية الإقلاع العمودي للرحلات الجوية على ارتفاعات منخفضة، بينما تغلف الوحدة الأرضية الوحدة الجوية ببراعة، مما يسمح بالنقل البري.

وإضافة إلى الاستخدام الشخصي، فإن السيارة الطائرة المعيارية تحمل إمكانات للخدمات العامة مثل الإنقاذ في حالات الطوارئ، وتلبي بشكل فعال المتطلبات العامة والخاصة.