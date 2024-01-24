تسلا تبدأ بإنتاج سيارة كهربائية جديدة بسعر 25 ألف دولار في 2025

أكدت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية تخطط لبدء إنتاج سيارة جديدة متوسطة الحجم بسعر 25 ألف دولار في منتصف عام 2025، وذلك تحت اسم “ريدوود”.

وأوضحت المصادر أن تسلا أرسلت طلبات عروض للمصنعين حول العالم العام الماضي، حيث تستهدف إنتاج 10 آلاف سيارة أسبوعياً.

ويعد هذا الطراز الجديد خطوة مهمة للشركة للوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين، حيث تسعى الشركة إلى منافسة السيارات الكهربائية المنافسة مثل “بي واي دي” (BYD) من الصين والتي تطرح سيارات كهربائية بأسعار أقل.

من المتوقع أن يبدأ إنتاج السيارة الجديدة في حزيران/يونيو 2025، ولكن بعض المصادر رجحت أن يتم تأجيل ذلك إلى عام 2026.

تسلا تحلل منافسيها

وتقوم تسلا بدراسة سيارة هوندا سيفيك التي يبدأ سعرها من 23 ألف دولار، للتعرف على كيفية إنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة.

وكانت الشركة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لإنتاج سيارة روبوتات تاكسي بسعر 25 ألف دولار أيضاً، وذلك من خلال استخدام نفس بنية السيارة الكهربائية الجديدة.

وتهدف تسلا إلى مضاعفة إنتاجها من السيارات الكهربائية إلى 5 ملايين سيارة سنوياً بحلول عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه تسلا منافسة شرسة من شركات السيارات الكهربائية الأخرى مثل جنرال موتورز وفورد.

ويتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية بشكل كبير في السنوات المقبلة، حيث تسعى الحكومات حول العالم إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وسبق أن وعد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2020 ببناء سيارة بقيمة 25 ألف دولار، وتم تأجيل الخطة.

ويبلغ سعر أرخص سيارات الشركة حالياً من طراز “موديل 3” في الولايات المتحدة حوالي 39 ألف دولار.