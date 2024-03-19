1.4 مليار ريال حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في السعودية

شهد سوق استشارات تكنولوجيا المعلومات المزدهر في المملكة العربية السعودية نموا سريعًا خلال العام الماضي لتصل قيمته السوقية إلى 1.4 مليار ريال سعودي.

سلط بحث جديد أجرته شركة التحليل العالمية IDC الضوء على حالة سوق استشارات تكنولوجيا المعلومات السعودي، ووجد أن هذا القطاع يهيمن عليه عدد قليل من اللاعبين العالميين المعروفين.

وتستحوذ الشركات الخمس مجتمعة على أكثر من نصف السوق البالغة قيمتها 1.4 مليار ريال سعودي، مع تفوق شركة ديفوتيم “Devoteam” لتحتل المركز الأول في السعودية للعام الثاني على التوالي، متفوقة على الشركات الأربع الكبرى.

يقع المقر الرئيسي لشركة Devoteam في فرنسا، وهي شركة استشارية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم ويعمل بها أكثر من 10000 موظف.

ويعمل في أعمالها في الشرق الأوسط حوالي 750 شخصا، ويقدمون خدماتهم للعملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط.

ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية تتمتع بأكبر مشهد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، فالشركة ملتزمة بشدة بمساعدة عملائها في المملكة على تحقيق التميز الرقمي.

وفي المملكة، تشارك Devoteam بشكل كبير في العمل المتعلق بالطموحات الرقمية للبلاد المتوافقة مع رؤية 2030، حيث تدعم الشركة مجموعة واسعة من برامج تحقيق الرؤية.

تشمل أمثلة العمل مساعدة المؤسسات الحكومية في نشر أنظمة المهام الحرجة لخدمة الناس على الصعيد الوطني، ودعم المؤسسات العامة من خلال اعتماد التقنيات (الناشئة) مثل السحابة والأمن السيبراني وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تساعد Devoteam عملائها على تصميم وتنفيذ أنظمة تقنية مقاومة للمستقبل، حيث تعد الشركة من بين الشركاء الإقليميين الرائدين لموردين رئيسيين مثل Google وMicrosoft وSalesforce وServiceNow.

من المتوقع أن ينمو سوق تكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يزيد عن 5% في السنوات المقبلة، مما يعني أن الصناعة ستكسر حاجز الـ5 مليارات دولار في وقت ما في عام 2026.