سماعات رأس لاسلكية ببطارية تدوم طويلا

تؤمن السماعات اللاسلكية HyperX Cloud Alpha Wireless، تجربة مثالية لمحبي الألعاب ممن يسعون لعمر مديد في الأجهزة اللاسلكية خاصة سماعات الرأس ومع 300 ساعة في هذه الوحدة، يتحقق الحلم.

وستنال ما ترغب به من أهم الجوانب وهي الصوت النقي، والمتانة في تصميم كلاسيكي مميز مع وسائد أذن مريحة وميكروفون جيد وأهم من كل هذه الصوت المحيطي أي 360 درجة (وهي ميزة تفوق تعني الفرق بين الحياة أو الموت في بعض الألعاب في حال كان هناك خطر جانبي أو في الخلف!)

وكما جرى لدى استخدام هذه الوحدة سيمضي أكثر من أسبوعين قبل أن تحتاج لإعادة شحن السماعات هذه. وهناك سلكين الاول للشحن والثاني للمايكرفون، لكن

تستخدم سماعة الرأس التي يبلغ وزنها 315 غرام، طوق رأس ناعم مصنوع من الجلد مع قطب حمراء وأسلاك لولبية وإطار من الألومنيوم الأحمر بدلاً من البلاستيك و تبدو سماعة الرأس هذه متينة ورائعة في نفس الوقت. وبفضل المواد عالية الجودة ، تبدو هذه السماعة وحدة مميزة ويمكنها تحمل العديد من السقوط من على الطاولة دون خدش.

على سماعة الأذن اليسرى ، ستجد عناصر التحكم والمنافذ الرئيسية، وهناك زر التشغيل (الطاقة) وزر كتم صوت الميكروفون بجانب منفذ شحن USB-C ومنفذ صوت 3.5 ملم.

أما على سماعة الأذن اليمنى ، فهناك فقط قرص للتحكم في مستوى الصوت مما يجعل رفع الصوت أو خفضه أمرًا سريعًا وسهلاً فعلا.

يأتي في علبة الوحدة محول USB لاسلكي وكابل شحن USB وميكروفون قابل للفصل وفلتر حماية للمايكروفون ودليل البدء السريع.

تجهيز السماعة يتم بسرعة كل ما عليك فعله هو فقط توصيل محول USB بجهاز الكمبيوتر نظرًا لأنه مصمم للاستخدام مع أجهزة الكمبيوتر فقط ، فلا يوجد اتصال سلكي ولا يوجد اتصال لاسلكي مزدوج أيضًا ، لذلك لا يوجد اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام الوحدة مع بلايستيشن. بمجرد التشغيل ، ستحصل من السماعة اللاسلكية 300 ساعة من الاستخدام قبل الحاجة لإعادة شحنها، اعتمادًا على مدى شدة الصوت التي تضبطها لسماعة الرأس خلال ذلك الوقت. إنها إحدى أكبر نقاط جاذبية هذه الوحدة لأنك نادرًا ما ستقلق بشأن توصيلها للشحن. ويظهر تنويه في كل مرة تقوم فيها بتشغيلها عن مستوى البطارية ، ويمكنك التحقق من ذلك في برنامج سطح المكتب أيضًا.