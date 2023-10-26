سقوط أرباح السبعة الكبار لعمالقة التكنولوجيا

كانت الشركات السبع في بؤرة تركيز سوق الأوراق المالية هذا العام، والتفاؤل نحو يتراجع بسبب عدة عوامل رئيسية أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة والحرب في الشرق الأوسط.

أعلنت شركات التكنولوجيا السبع الكبرى، التي عززت ارتفاع الأسهم الأميركية هذا العام، عن أرباح دون التوقعات، مما أدى إلى محو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية.

كما ينذر ذلك بتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقاً إلى منطقة التصحيح.

انخفضت أسهم “ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، و”تسلا”، و”ميتا بلاتفورمز” الشركة الأم لـ”فيسبوك”، منذ الإعلان عن نتائج الأرباح، وكانت “مايكروسوفت” النقطة المضيئة الوحيدة في القطاع.

فيما يتوقع نشر “أمازون دوت كوم” لنتائج أرباحها بعد موعد إغلاق اليوم الخميس، ويشير سوق الخيارات إلى تحرك ليوم واحد للسهم ضمن نطاق 8.1% في أي من الاتجاهين، مما يضع حوالي 100 مليار دولار من القيمة السوقية في مهب الريح، بحسب “الشرق”.

ومن المقرر إعلان الشركتان المتبقيتان ضمن السبعة الكبار، وهما: “أبل” و”إنفيديا” عن نتائج أرباحهما الشهر المقبل.

كانت الشركات السبع في بؤرة تركيز سوق الأوراق المالية هذا العام، في ظل الهوس بتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي أدى إلى دعم مكاسب العديد منها. ويتراجع التفاؤل نحو أداء هذه الشركات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والحرب في الشرق الأوسط، كما انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 8.8% مقارنة بأعلى مستوياته في 2023، مما يقربه خطوة أمام من الانخفاض بنسبة 10% (وهي نسبة مستوى التصحيح في السوق الصاعدة).