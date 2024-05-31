الثغرات الرقمية تُهدد أمريكا.. كيف نجح صيني في سرقة 5.9 مليارات دولار؟

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اليوم عن فكّ واحدة من أكبر الشبكات العالمية لإدارة البرمجيات الخبيثة، حيث سرقت هذه الشبكة ما يقرب من 5.9 مليارات دولار وارتبطت بجرائم أخرى.

وجاء ذلك في بيان لوزارة العدل الأمريكية، التي أكدت تعاونها مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات دولية أخرى لإغلاق هذه الشبكة، والتي وصفتها بأنها “أكبر شبكة روبوتات في العالم على الإطلاق”.

وتكونت هذه الشبكة من أجهزة حاسب آلي مصابة ببرامج ضارة ويُتحكم فيها بواسطة جهة خبيثة، حيث اخترقت أكثر من 19 مليون عنوان بروتوكول إنترنت في نحو 200 دولة.

وتم اتهام المواطن الصيني “يون هي وانغ” بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال حاسوبية، ارتكاب عمليات غسيل أموال. ويواجه عقوبة قصوى تصل إلى 65 عاماً في السجن في حال إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن وانغ وآخرين أنشؤوا شبكة الروبوتات بين عامي 2014 و2022، وأطلقوا عليها “إس5 911”.

وتكونت هذه الشبكة من 150 خادماً حول العالم، واستُخدِمت لتنفيذ هجمات إلكترونية واحتيال واسع النطاق واستغلال الأطفال والمضايقات والتهديدات بالقنابل وانتهاكات التصدير.

سرقة أكثر من 5.9 مليارات دولار.

وكشفت التقديرات الأمريكية عن سرقة هائلة في نظام التأمين ضد البطالة، حيث تم تقديم أكثر من نصف مليون مطالبة احتيالية باستخدام عناوين بروتوكول الإنترنت المخترقة، مما أدى إلى خسائر فادحة بلغت أكثر من 5.9 مليارات دولار.

ولم تقتصر جرائم وانغ على سرقة الأموال، بل مكّنت شبكة الروبوتات مجرمي الإنترنت من شراء البضائع ببطاقات الائتمان المسروقة أو غسل الأموال.

ويُزعم أن وانغ باع حق الوصول إلى عناوين بروتوكولات الإنترنت، وحصل على ما يقرب من 99 مليون دولار من هذه العملية. كما أنه اشترى عقارات في الصين والولايات المتحدة وسنغافورةوسانت كيتس ونيفيس وتايلاند.

ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن الشبكة استولت على أصول تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 60 مليون دولار.