سحب تطبيق Nothing Chats للدردشة بعد إطلاقه بيوم.. تعرف إلى السبب

سحبت شركة Nothing تطبيقها الجديد لرسائل الدردشة ” Nothing Chats “، من متجر Play Google بعد يوم واحد فقط من إطلاقه، وأعلنت عن تأجيل إطلاق التطبيق حتى إشعار آخر.

سحب تطبيق Nothing Chats دون ذكر السبب

وقالت شركة Nothing، عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر)، لقد تم إزالة الإصدار التجريبي من تطبيق Nothing Chats من متجر Play.

وتابعت: أجلنا إطلاق التطبيق حتى إشعار آخر للعمل مع Sunbird لإصلاح الأخطاء العديدة التي ظهرت مع استخدام التطبيق.

ولم تتطرق الشركة، إلى سبب إزالة التطبيق، وهو عدم خصوصية الرسائل عليه.

لا خصوصية للبيانات على التطبيق

وعلق المستخدمون على التغريدة بعبارة، أن الرسائل عبر التطبيق لا تتمتع بالخصوصية، حيث يقوم بتسجيل كل رسالة بنص عادي، ويخزن البيانات مثل الرسائل النصية، والصور، ومقاطع الفيديو، ما يعطي فرصة للأخريين بالحصول على نسخة منها.

التشفير غير آمن تماما

بينما ادعى تطبيق “Chats Nothing”، أن المراسلات كانت مشفرة من البداية إلى النهاية، اكتشف المستخدمون بسرعة أنه ليس كذلك.

ومع إطلاق التطبيق على متجر Play Google، أبدى عدد من المتخصصين قلقهم من خصوصية الرسائل على التطبيق، واعتبار التشفير غير آمن تماما.

وقال موقع “9to5Google “، في تحليل لتطبيق Chats Nothing، أن الرسائل ومرفقاتها في التطبيق من طرف إلى طرف، يمكن الحصول على نسخة منها من قبل مستخدمين أخريين في شكل نص عادي.

وأكد هذا التحليل، مخاوف المتخصصين، أن Sunbird، يستخدم بروتوكول HTTP بدلا من HTTPS.

تسرب الرسائل إلى خادم الإرسال

ووصف كيشان باجاريا، مؤسس موقع com.Texts، هذا التطبيق بعد هذا التحليل، أنه غير آمن نهائي.

وأضاف، أن تحليل التطبيق الإضافي، الذي قام به فريقه، أكد أن جميع الرسائل النصية، تتسرب إلى خادم الإرسال بالتطبيق.