ثورة في عالم التكنولوجيا.. سامسونج تطرح خاتمها الذكي بِاشتراك شهري

تستعد شركة سامسونج لطرح خاتمها الذكي Galaxy Ring بسعر يتراوح بين 300 و 350 دولارًا أمريكيًا، مع احتمالية وجود اشتراك شهري بقيمة 10 دولارات أو أقل.

وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن Galaxy Ring لأول مرة في شهر فبراير الماضي، لكنها لم تُفصح عن الكثير من التفاصيل حوله.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن سامسونج تتبع اتجاهًا شائعًا في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء، حيث تُقدم اشتراكًا شهريًا مع منتجاتها.

ولم تُوضّح سامسونج ما إذا كان هذا الاشتراك إلزاميًا أم يمنح مزايا إضافية للمستخدمين.

وفي مقابلة صحفية، ألمح هون باك، نائب رئيس سامسونج، إلى وجود اشتراك شهري مع Galaxy Ring.

ويُذكر أن خاتم Oura Ring Gen 3 الذكي يُباع بسعر يبدأ من 300 دولار، بينما يبدأ سعر إصدار Horizon الدائري بالكامل من 350 دولارًا.

وتقدم بعض الشركات الأخرى خواتم ذكية بأسعار أقل، مثل Ultrahuman Ring Air (350 دولارًا) و RingConn Smart Ring (280 دولارًا) و Circular Ring (280 دولارًا) و Evie Ring (270 دولارًا).

وتُبرّر شركة Oura الاشتراك الشهري بضرورة تمويل الأبحاث العلمية المستمرة، حيث أن مبيعات الأجهزة وحدها لا تكفي.

وتُقدم بعض الشركات الأخرى، مثل غوغل وآبل، اشتراكات شهرية لخدمات الأجهزة القابلة للارتداء، مثل Fitbit Premium و Fitness Plus، بسعر 10 دولارات شهريًا لكل منهما.

وتُقدم آبل خدمة فيتنس بلس Fitness Plus بسعر 10 دولارات شهريًا، والتي تُتيح الوصول إلى دروس التمارين المسجلة مسبقًا على ساعتها الذكية Apple Watch أو هاتف آيفون.

استراتيجية سامسونج

تبدو سامسونج حريصة على تأمين بعض الإيرادات المتكررة من خلال خاتمها الذكي Galaxy Ring، ويمكنها دمج الخاتم مع ساعتها الذكية لجذب المستخدمين الحاليين للترقية.

ما الذي يقدمه الاشتراك؟

لم تُوضح سامسونج بعد ما الذي يتضمنه الاشتراك الشهري أو ما إذا كان الاشتراك المجاني كافياً لتلبية احتياجات معظم المستخدمين.

التكامل مع Samsung Food

تشير المعلومات إلى أن Galaxy Ring يتكامل مع Samsung Food، وهو تطبيق يُقدم خطط وجبات واقتراحات نظام غذائي مفصلة بناءً على البيانات الواردة من Galaxy Ring.