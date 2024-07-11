سامسونج تقدم سلسلة Galaxy Watch 7 وWatch Ultra وBuds 3

أطلقت سامسونج، الأربعاء، سلسلة ساعات Galaxy Watch 7، وGalaxy Watch Ultra، وسماعات Galaxy Buds 3.

في حين أن ساعة Galaxy Watch 7، عبارة عن ترقية موسمية عن سابقتها، فإن Watch Ultra من سامسونج، تعد إضافة جديدة إلى المجموعة التي تركز على المتانة، ومع ذلك، فإن سلسلة Buds 3، لا تشبه موديلات الجيل السابق.

وتم تعزيز سلسلة Watch، وسلسلة Buds بمميزات Galaxy AI، وفقا لموقع سامسونج الإلكتروني.

وجميع الأجهزة الثلاثة متاحة الآن للطلبات المسبقة، وسيبدأ التوفر العام للأجهزة اعتبارًا من 24 يوليو.

مميزات Galaxy Watch 7

تتميز Galaxy Watch 7، بمستشعر BioActive جديد، والذي يوفر قياسًا أكثر دقة للمقاييس الحالية، ويتيح مميزات أكثر تقدمًا.

وقالت سامسونج، إن ساعة Galaxy Watch 7 تتميز بأقوى معالج يعتمد على بنية 3 نانومتر، والذي يوفر كفاءة أكبر في استهلاك الطاقة بنسبة 30%.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز ساعة Galaxy Watch 7 بنظام GPS مزدوج التردد لإمكانيات تتبع الموقع بدقة.

Galaxy Watch Ultra من سامسونج

قالت شركة Samsung، أن Galaxy Watch Ultra، هي الساعة الذكية الأكثر قوة وتركيزًا على المغامرة للشركة.

وهي مستوحاة من تصميم القرص الدائري لساعة Galaxy Watch القياسية، وتتمتع Galaxy Watch Ultra، ببطانة من التيتانيوم لمنحها تصميمًا أكثر تربيعًا.

وتتميز ساعة Galaxy Watch Ultra، بإطار من التيتانيوم من الدرجة 4 لضمان المتانة، ومقاومة الماء حتى 10ATM.

وقالت سامسونج، إن Galaxy Watch Ultra، يمكنها أيضًا العمل في بيئات أكثر قسوة، لتتبع تجارب اللياقة البدنية المتقدمة، مثل السباحة في المحيط، وركوب الدراجات في البيئات القاسية.

وقدمت Samsung، أيضا مقياسا جديدًا لقوة العتبة الوظيفية (FTP)، الذي يسمح للمستخدمين بتتبع ركوب الدراجات بشكل أكثر دقة، وبطريقة أكثر تخصيصًا.

وتتميز Galaxy Watch Ultra، أيضا بزر سريع جديد، قالت الشركة إنه يمكنه بدء التدريبات، والتحكم فيها على الفور، وتعيين وظائف أخرى لتناسب احتياجات المستخدمين.

بالإضافة إلى الشاشة التي تصل إلى أعلى مستوى سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، تتحول ساعة Galaxy Watch تلقائيًا إلى الوضع الليلي لسهولة القراءة في الظلام.

وقالت Samsung، إن الساعة تتميز بأطول عمر للبطارية ضمن مجموعة Galaxy Watch، حيث توفر ما يصل إلى 100 ساعة في وضع توفير الطاقة، و48 ساعة في وضع توفير الطاقة للتمرين.

سلسلة سماعة Galaxy Buds 3

تقدم سلسلة سماعات Samsung Galaxy Buds 3، تصميما جديدا تماما تطلق عليه الشركة تصميم “Blade”.

قالت سامسونج، إنه مع تكامل Galaxy AI، فإن سماعات Galaxy Buds الجديدة قادرة على تحسين الصوت من خلال الارتداء، والمناطق المحيطة بالإضافة إلى تجربة إلغاء الضوضاء الأكثر تكيفا.

ووفقا للشركة، فإن سماعة Galaxy Buds 3 Pro، تقوم باستمرار بجمع الصوت المحيط، والتعرف عليه، وتقوم تلقائيا بضبط المستوى الأمثل للضوضاء، والصوت دون تعديل يدوي من خلال التحكم التكيفي في الضوضاء، وكشف صفارة الإنذار، والكشف الصوتي.

وتأتي سماعة Galaxy Buds 3 Pro أيضا مزودة بمكبرات صوت محسنة ثنائية الاتجاه، مع مكبرات صوت مستوية لإنتاج صوت أفضل عالي النطاق، ومضخمات صوت مزدوجة.