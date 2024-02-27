زووم تفاجئ المستثمرين بأرباح ومبيعات تفوق التوقعات

تجاوزت شركة “زووم فيديو كوميونيكيشنز” توقعات المحللين للأرباح والمبيعات في الربع الرابع من عام 2023، مدعومة بالطلب المستمر من عملاء المؤسسات على خدماتها، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بأكثر من 10% في التداولات الإضافية.

وأعلنت “زووم” التي تقدم خدمة الدردشة المرئية عن إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتركيز رأس المال على النمو المستقبلي.

وارتفعت المبيعات 2.6% لتبلغ 1.15 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 1.13 مليار دولار. وبلغ الربح، باستثناء بعض البنود، 1.42 دولار للسهم، مقارنةً بتوقعات 1.15 دولار.

وعززت الشركة من تركيزها على عملاء المؤسسات، حيث ارتفعت الإيرادات من هذا القطاع 4.9% لتصل إلى 667.3 مليون دولار.

وبلغ عدد عملاء المؤسسات 220400 عميل، مع 3810 عميل يساهمون بأكثر من 100 ألف دولار في الإيرادات على مدى 12 شهراً الماضية.

على الرغم من انخفاض مبيعات المستهلكين 0.5%، إلا أن “زووم” تمكنت من إبطاء معدل التحول عن الخدمة، وهو أبطأ معدل في تاريخ الشركة.

توقعت “زووم” إيرادات 4.6 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في يناير 2025، متماشية مع توقعات المحللين. وبلغت توقعات الربح 4.85 دولار إلى 4.88 دولار للسهم الواحد، مقارنةً بمتوسط توقعات 4.72 دولار.

تُظهر نتائج “زووم” قدرة الشركة على التكيف مع بيئة ما بعد الوباء، حيث تركز على عملاء المؤسسات وتُطلق ميزات جديدة لتعزيز تجربة العملاء.