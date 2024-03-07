زووم تطلق خدمات جديدة في السعودية

قامت شركة زووم Zoom Video Communications بتوسيع التزامها تجاه المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أن Zoom AI Companion سيكون متاحا للعملاء في المملكة بحلول نهاية يوليو/تموز 2024.

كما سيتوفر Zoom Phone بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، وسيتوفر Zoom Contact Center بحلول نهاية 2024. بالإضافة إلى ذلك، ستضيف Zoom منطقتين سحابيتين أخريين في المملكة في 2024، ستتوفر أولهما في وقت لاحق من هذا الشهر. .

يتم نشر منصة زووم في الوقت الحالي في جميع المناطق بالسعودية مع إقامة بيانات محلية لدعم رؤية التحول الرقمي في البلاد وتوزيع العمال عن طريق توفير رؤية شاملة للتعاون والتواصل بغض النظر عن الموقع.

يتوفر Zoom AI Companion للعملاء في المملكة بحلول نهاية يوليو/تموز 2024، وهو مساعد ذكاء اصطناعي إبداعي يمكّن الأفراد من خلال مساعدتهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية، والتواصل والتعاون مع زملائهم في الفريق، وتحسين مهاراتهم.

يتوفر Zoom AI Companion دون أي تكلفة إضافية مع الخدمات المدفوعة المخصصة لحسابات مستخدمي Zoom الخاصة بهم.

كما أن زووم فون Zoom Phone ستدعم الشركات في المملكة عن طريق جهود الدمج، حيث يمكن للمؤسسات في الوقت الحالي أن يكون لديها منصة اتصالات واحدة للقوى العاملة الموزعة لديها.

عن طريق ميزة “إحضار شركة الاتصالات الخاصة بك” (BYOC) من زووم، يتمتع عملاء الشركات بالمرونة للاحتفاظ بمزودي خدمة شبكة الهاتف العامة (PSTN) الحاليين عن طريق إعادة توجيه الدوائر الصوتية الحالية إلى سحابة Zoom Phone. سيكون Zoom Phone BYOC متاحا بشكل عام لجميع العملاء في المملكة بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2024.

يجمع مركز اتصالات زووم Zoom Contact Center، المبني على منصة Zoom الموثوقة والقابلة للتطوير والآمنة، بين الاتصالات الموحدة وقدرات مركز الاتصال في تجربة واحدة بسيطة.

يساعد جمع كافة الاتصالات في منصة واحدة على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط الاتصالات عبر المؤسسة، مما يسهل على وكلاء مركز الاتصال الوصول إلى خبراء المكاتب الخلفية أثناء مساعدة العميل.

يمكن أن يساعد في تحسين الاستجابة وتقليل التعقيد من خلال إزالة الحواجز بين الأقسام وتوصيل وظائف المكتب الأمامي والمكتب الخلفي بسهولة من خلال واجهة مستخدم واحدة مألوفة. والنتيجة هي حل مركز اتصال موحد يساعد على تبسيط الإدارة وتبسيط التكاليف وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

زووم جاهز في 2024

سيكون Zoom Contact Center BYOC متاحًا للعملاء في المملكة بحلول نهاية عام 2024.

وستضيف Zoom منطقتين سحابيتين جديدتين إلى المنطقة، ليصل المجموع إلى 3 مناطق سحابية مخصصة في المملكة.

تم إطلاق المنطقة السحابية الأولى لـZoom في يونيو/حزيران 2023، وسيتم إطلاق الثانية في مارس/أذار 2024، وسيتم إطلاق الثالثة بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024، وكلها مصممة لتمكين Zoom من تقديم خدمة أفضل ودعم عملائها وشركائها في المنطقة.

تحافظ مناطق السحابة المحلية في زووم على البيانات أثناء النقل، علاوة على أن البيانات تظل في حالة ثبات داخل المملكة، وهو ما يساعد العملاء على التحكم في مكان انتقال المعلومات.

تأخذ Zoom الأمان والخصوصية على محمل الجد وتركز على بناء الأمان والخصوصية في ثقافة الشركة في حد ذاتها.