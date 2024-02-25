رئيس شركة OpenAI ينتظر ملايين الدولارات من طرح “ريديت” في البورصة

ينتظر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي شركة أوبن إيه آي للذكاء الاصطناعي، جني الملايين بعد طرح منصة التواصل الاجتماعي “ريديت” Reddit، للاكتتاب العام، وذلك بفضل سلسلة من الرهانات على الشركة التي يعود تاريخها إلى عام 2014.

وفقًا إلى المعلومات الواردة في نشرة الشركة، فإن ألتمان يمتلك نحو 9.2% أسهم من أسهم ريديت، حيث يعد ثالث أكبر مستثمر في الشركة.

ويحرص “ألتمان” على جمع ملايين الدولارات بغرض تطوير صناعة الرقائق التي يمكن أن تساعده في مواجهة شركة مايكروسوفت.

واستثمرت شركة OpenAI، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في العشرات من الشركات الناشئة، ومنها شركة “أسانا” والتي تم طرحها في بورصة نيويورك عام 2020، و Instacart التي وصلت إلى بورصة ناسداك في سبتمبر الماضي، وفقا لسي إن بي سي الأمريكية.

و قبل إطلاق OpenAI في عام 2015، كان ألتمان رئيسًا لشركة Y Combinator لتسريع الأعمال في وادي السيليكون، مما أتاح له التعامل مع العديد من الشركات الصغيرة.

في عام 2014، قاد ألتمان جولة تمويل “ريديت” بقيمة 50 مليون دولار، بعد استخدام خدماتها لنحو تسع سنوات متتالية.

وكتب ألتمان: “إن مجتمع Reddit كان مهمًا بالنسبة لي على مر السنين – يمكنني العثور على أشخاص ذوي تفكير مماثل لا يمكنني العثور عليهم دائمًا في العالم الحقيقي”.

وفي النصف الأول من عام 2021، استثمر ألتمان 50 مليون دولار، في جولة تمويل، وفي النصف الثاني من العام، قام ألتمان بإنفاق 10 ملايين دولار أخرى في “ريديت”، حيث جمعت الشركة نحو 512 مليون دولار من التمويل.

طرح “ريديت” في البورصة

وتتوزع أسهم أسهم “ريديت” بين الفئة A والفئة B عبر 5 كيانات مختلفة، وسوف تمنح ألتمان أسهمًا أكثر من الرئيس التنفيذي ستيف هوفمان، وفقًا لإيداع يوم الخميس. لم تخبر الشركة المستثمرين بعد بعدد أسهم الفئة A التي يخطط لبيعها في الاكتتاب العام.

وكجزء من الاكتتاب العام الأولي، ستقدم “ريديت” أسهمًا لبعض مستخدميها ومشرفيها، المعروفين باسم Redditors. بالنسبة لألتمان، من المحتمل أن يكون هذا أمرًا إيجابيًا.

يحاول ألتمان، في الوقت الحالي، زيادة الاعتماد على خدمات OpenAI، بما في ذلك برنامج الدردشة ChatGPT الشهير.

وتقدمت “ريديت” بطلب للاكتتاب العام الأولي أمس الخميس، وقالت إن مبيعاتها السنوية وصل إلى 804 ملايين دولار خلال عام 2023، بزيادة 20%عن 2022.

وتعد “ريديت” أول شركة للتواصل الاجتماعي تتقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي منذ 2019، وهو العام الذي وافق طرح شركة Pinterest.