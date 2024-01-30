روبوتات تختصر 39 ألف ساعة عمل على وزارة المالية الإماراتية

في سعيها لتقديم خدمات أفضل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، شرعت وزارة المالية في رحلةٍ مُثيرة نحو الأتمتة، مستخدمةً تقنيات ذكية مثل التشغيل التلقائي للعمليات (RPA) لخلق بيئة عملٍ أكثر كفاءةً وابتكارًا، وقد وفرت وزارة المالية 39 ألف ساعة عمل بشري من خلال تبنيها التشغيل التلقائي للعمليات (RPA).

بدأت الحكاية قبل عام 2020، حينما حددت الوزارة بعنايةٍ الوظائف التي يمكن تحسينها من خلال الأتمتة. شملت هذه الوظائف حساب المدفوعات، وكشوف المرتبات والمعاشات التقاعدية، والمحاسبة المالية، وعمليات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات الويب ومراقبة الأجهزة.

وتمثلت الخطوة التالية في تصميم واختبار روبوتاتٍ ذكيةٍ قادرة على إنجاز هذه المهام بدقةٍ وكفاءةٍ عاليتين. وبحلول عام 2022، نجحت الوزارة في تطوير أكثر من 50 روبوتًا، ممّا أدى إلى توفير 12000 ساعة عمل في عام 2023 لوحده.

ولم تتوقف رحلة الوزارة عند هذا الحد، بل واصلت التوسع في استخدام تقنية RPA لتشمل 63 عملية وعملية فرعية. نتج عن ذلك انخفاضٌ ملحوظٌ في الأخطاء بنسبة 95%، و65% في متوسط وقت المعالجة.

وتتطلع الوزارة إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة الثالثة من تقنية RPA، حيث تهدف إلى رفع إجمالي العمليات الآلية والعمليات الفرعية إلى أكثر من 100، مع تقليل متوسط وقت المعالجة بنسبة 10% إضافية، وتقليل الأخطاء عبر جميع العمليات التي تتم معالجتها بواسطة الروبوتات بنسبة 98%.