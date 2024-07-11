رقائق الذكاء الاصطناعي تقود “تي إس إم سي” إلى قمة جديدة

حققت شركة تصنيع الرقائق التايوانية “تي إس إم سي TSMS” إنجازًا بانضمامها إلى نادي الشركات الأكثر قيمة في العالم، حيث تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار أمريكي.

يأتي هذا الارتفاع القياسي في أعقاب ثورة الذكاء الاصطناعي المتنامية واحتياج شركات التكنولوجيا المتزايد للرقائق الذكية اللازمة لتطوير هذه التكنولوجيا.

وتمكنت “تي إس إم سي” من التفوق على شركة “تسلا” الشهيرة لصناعة السيارات الكهربائية، لتصبح سابع أكبر شركة تكنولوجيا من حيث القيمة السوقية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سجلت الشركة أرباحاً قياسية في الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 18.87 مليار دولار، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 13% على أساس سنوي، بينما ارتفع صافي الدخل بنسبة 9%، إلى 6.97 مليار دولار.

وتتصدر قائمة العشرة الأوائل شركتا “مايكروسوفت” و”أبل” العملاقتان، تليهما مباشرةً شركة “إنفيديا” المتخصصة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث تتجاوز قيمة كل منها 3 تريليونات دولار.

وتأتي بعد ذلك شركتا “ألفابت” الشركة الأم لجوجل، و”أمازون” عملاق التجارة الإلكترونية، بقيمة تزيد عن 2 تريليون دولار لكل منهما، وفقًا لوكالة رويترز.

وتراجعت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” إلى المركز السادس، تليها شركة “ميتا” عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، ثم “تي إس إم سي”، يليها “تسلا”.

وتُعد “إنفيديا”، قد استفادت بشكل كبير من هذا الاتجاه. حيث ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من ثمانية أضعاف منذ إطلاق برنامج الدردشة المعروف بـ “تشات جي بي تي ChatGPT”.

وفي منتصف يونيو الماضي، أصبحت انفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم، متوفقة بذلك على شركة ميكروسوفت بقيمة 3.3 تريليون دولار، وذلك قبل أن تعود مايكروسوفت وتستعيد مكانتها مرة آخرى.

وتتنافس حالياً كل من “مايكروسوفت” و”أبل” و”إنفيديا” للوصول إلى قيمة سوقية تبلغ أربعة تريليونات دولار. بينما تتمتع “تي إس إم سي” بموقع جيد للاستفادة من هذا النمو، حيث ترتبط بشركة “إنفيديا” من خلال علاقة تصنيع وثيقة.

وتُشير التوقعات إلى أن مبيعات الرقائق الذكية العالمية أو ما تعرف بـ أشباه الموصلات إلى أنها ستصل إلى 611.2 مليار دولار في عام 2024، وهو رقم قياسي لهذه الصناعة. ومن المتوقع أن تنمو المبيعات بأكثر من 16% في العام الحالي.